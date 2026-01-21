Lavoro e occupazione: la Provincia di Lecco punta su Job Day e orientamento giovani

I Centri per l’impiego di Lecco e Merate al lavoro su un calendario di dieci appuntamenti distribuiti sul territorio

“Le risorse umane rappresentano l’asset più importante di ogni attività economica”, sottolineano Hofmann e Pasquini

LECCO – La Provincia di Lecco conferma anche per il 2026 un programma articolato di iniziative dedicate al mercato del lavoro locale, affiancando ai servizi ordinari dei Centri per l’impiego e del Collocamento mirato una serie di azioni pensate per far emergere le opportunità occupazionali presenti sul territorio e favorire l’incontro tra domanda e offerta.

Dopo il riscontro positivo dei Job Day organizzati nel 2024 e nel 2025, che hanno visto la partecipazione complessiva di circa 200 aziende e operatori accreditati al lavoro e di 2.280 persone in cerca di occupazione, i Centri per l’impiego di Lecco e Merate stanno definendo un calendario di dieci appuntamenti per il prossimo anno. La programmazione tiene conto delle diverse esigenze territoriali e mira a coprire in modo capillare le aree della provincia, ciascuna con proprie specificità economiche e sociali.

Tra le iniziative in programma sarà riproposto il Job Day dedicato alla Pubblica Amministrazione, già sperimentato per la prima volta nel settembre 2025 con la partecipazione di 35 enti pubblici. L’evento aveva registrato un interesse significativo, in particolare tra i giovani attratti dalle possibilità di inserimento e di carriera negli enti pubblici e nelle forze armate.

Prosegue inoltre l’impegno della Provincia sui temi dell’orientamento e dell’inserimento dei giovani. Per accompagnare la transizione scuola-lavoro, nel 2026 verrà realizzato un videopodcast rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto punta alla diffusione di contenuti audio e video finalizzati a promuovere l’orientamento professionale e a rafforzare la consapevolezza delle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Le iniziative si inseriscono in un contesto territoriale caratterizzato da una cultura del lavoro consolidata, sostenuta dalla collaborazione tra enti pubblici e privati, servizi territoriali, associazioni d’impresa, sindacati, agenzie per il lavoro ed enti di formazione. Restano tuttavia criticità rilevanti, in particolare la difficoltà per le imprese di reperire competenze tecniche e specialistiche, come emerge dalle analisi dell’Osservatorio provinciale del mercato del lavoro e dalle indagini previsionali Excelsior – Unioncamere, l’ultima riferita al mese di dicembre.

Su questo scenario intervengono le considerazioni della presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e del consigliere delegato a Centri per l’impiego, Formazione professionale e Istruzione, Antonio Leonardo Pasquini: “Nel nostro territorio la maggioranza dei datori di lavoro ha capito l’importanza di investire sui propri dipendenti e collaboratori – commentano –. Si nota anche maggior attenzione verso i giovani, che entrano nel mondo del lavoro con nuove priorità di valori e bisogni diversi dai lavoratori più vecchi. Con l’allungamento dei percorsi lavorativi bisogna riuscire a far collaborare persone di generazioni molto diverse tra loro, favorendo il reciproco trasferimento di competenze. Le iniziative che stiamo portando avanti, come i Job Day, servono anche a favorire l’incontro e la reciproca conoscenza tra imprese e lavoratori alla ricerca di nuove opportunità professionali, poiché le risorse umane rappresentano l’asset più importante di ogni attività economica”.