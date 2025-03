Le imprese lariane protagoniste della missione imprenditoriale in Marocco

La Camera di Commercio Como-Lecco sostiene l’export con il progetto SEI

L’iniziativa si terrà a Casablanca e Rabat dal 14 al 22 maggio

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco promuove una missione imprenditoriale in Marocco nell’ambito del Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia, organizzata in collaborazione con Unioncamere Lombardia, Promos Italia e le Camere di Commercio di Bergamo, Milano-Monza Brianza-Lodi, Sondrio e Varese.

L’iniziativa, che si terrà a Casablanca e Rabat dal 14 al 22 maggio, è rivolta alle aziende operanti nei settori dell’arredo, edilizia e costruzioni, cosmetica, alimentare, meccanica, tecnologie alimentari e food processing, beni strumentali e packaging. Le imprese partecipanti avranno l’opportunità di approfondire la conoscenza del mercato marocchino, confrontarsi con operatori locali qualificati e presentare i propri prodotti attraverso incontri B2B personalizzati.

Il progetto offre alle aziende una serie di servizi dedicati, tra cui un webinar informativo il 19 marzo, un’analisi di prefattibilità prodotto/mercato, un piano export personalizzato e un’agenda di incontri d’affari con partner selezionati. Inoltre, saranno forniti servizi logistici e di interpretariato per agevolare gli scambi e le negoziazioni.

La partecipazione alla missione è gratuita grazie al finanziamento delle Camere di Commercio aderenti tramite il Fondo di Perequazione 2023-24, mentre le imprese dovranno sostenere i costi di viaggio, vitto e alloggio.

Le candidature sono aperte dal 10 al 27 marzo e verranno selezionate in base a criteri di idoneità e alla distribuzione territoriale. Per ulteriori informazioni e per inviare la propria candidatura, è possibile visitare il sito istituzionale della Camera di Commercio al seguente link.