Le Officine Ambrogio Melesi aprono le porte agli studenti

Una giornata dedicata a 15 studenti degli istituti Badoni e Fiocchi

In programma un nuovo incontro per verificare la possibilità di un primo inserimento nell’organico

CORTENOVA – Una giornata dedicata agli studenti in uscita a brevissimo dagli Istituti tecnici del territorio – alcuni dei quali incontrati una prima volta in occasione del Career Day di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como – dal titolo “Forgia il tuo futuro”.

Ad aprire le porte agli studenti sono state le Officine Ambrogio Melesi, leader nella produzione di forgiati con oltre 70 anni di storia

15 studenti in totale, la metà dei quali provenienti dall’IIS Badoni e l’altra dall’IIS Fiocchi di Lecco, hanno passato un pomeriggio in azienda iniziato con un incontro di presentazione delle Officine Ambrogio Melesi e proseguito con un tour guidato ai reparti produttivi. I ragazzi si sono poi nuovamente riuniti con il management per un confronto che è entrato nello specifico dei profili ricercati.

Attualmente, l’azienda ha infatti l’esigenza di inserire più figure fra manutentori meccanici ed elettrotecnici, addetti alle lavorazioni meccaniche, addetti alla forgia, addetti al controllo qualità, collaboratori per ufficio di prodotto e tecnico. Ricercate anche figure di sistemisti e in generale per il la sfera IT e dell’innovazione tecnologica in senso ampio, fondamentali per guardare al futuro anche del mondo produttivo della forgia.

Anche alla luce del grande interesse dimostrato dagli studenti presenti è già in programma un nuovo incontro da fissare dopo la conclusione dell’annualità formativa, per verificare la possibilità di un primo inserimento nell’organico di un’impresa che da sempre pone le risorse umane al centro dei processi aziendali, creando valore attraverso i talenti individuali.