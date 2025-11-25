Le pmi di Confapi a lezione di intelligenza artificiale, successo per il corso al Politecnico

Concluso il corso “AI in azione: strumenti pratici per l’efficienza aziendale”

Quattro lezioni per 30 imprenditori

LECCO – Un’iniziativa “tagliata su misura” sulle esigenze delle pmi lecchesi, sulle loro richieste specifiche e su come l’intelligenza artificiale li possa aiutare nel lavoro di tutti i giorni, ma anche far fare il salto di qualità alla loro azienda.

Si è concluso oggi, martedì 25 novembre, il corso “AI in azione: strumenti pratici per l’efficienza aziendale” ideato e organizzato da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e sostenuto da UniverLecco.

Il corso si è svolto in 4 lezioni (il 4-11-18-25 novembre) presso le aule dell’università lecchese, coinvolti 30 imprenditori associati a Confapi Lecco Sondrio che hanno avuto modo di approfondire teoria e pratica dell’AI applicata alle imprese grazie ai docenti del Politecnico Marco Tarabini e Manuel Roveri. “I partecipanti hanno dimostrato un sincero e concreto interesse alla proposta – il commento di Tarabini – questo anche perché il corso è stato costruito proprio sulla base delle loro esigenze, espresse in risposta ad un questionario relativo alla conoscenza dell’intelligenza artificiale e le applicazioni industriali che potrebbero aiutarli nel lavoro”.

“L’AI se usata con consapevolezza può di­ventare un supporto prezioso per il nostro lavoro – ha aggiunto Luigi Pescosolido, consigliere Confapi – È un modo per rendere il lavoro più efficiente e ridurre i tempi di fermo. Confapi offre servizi importanti per le pmi, e iniziative come questa sono la prova che la nostra associazione è lungimirante”.