Lecco, al via la mostra diffusa sull’artigianato: quasi 30 imprese protagoniste del Made in Italy

Dal 15 aprile al 15 maggio “Il prodotto e la mano” nelle sedi di Confartigianato e nelle aziende del territorio

La mostra diffusa racconta l’eccellenza artigiana lecchese attraverso un percorso tra imprese, laboratori e delegazioni territoriali

LECCO – L’eccellenza del Made in Italy lecchese sarà protagonista dal 15 aprile al 15 maggio con la mostra diffusa dell’artigianato “Il prodotto e la mano”, promossa da Confartigianato Imprese Lecco e selezionata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra le iniziative nazionali dedicate alla valorizzazione dell’artigianato.

Saranno quasi 30 le imprese del territorio coinvolte in un progetto che punta a raccontare il lavoro artigiano attraverso un approccio innovativo, mettendo al centro il legame tra prodotto, competenze e storia d’impresa.

La mostra non si svolgerà in un unico spazio espositivo, ma si svilupperà come un percorso diffuso tra la sede di Confartigianato Lecco, le delegazioni territoriali dell’associazione e alcune delle stesse aziende partecipanti. Un modello espositivo che trasforma i luoghi di produzione e rappresentanza in parte integrante dell’esperienza.

Ogni tappa sarà autonoma ma inserita in un racconto unitario basato sul concept “un prodotto – una storia – una competenza”, attraverso cui oggetti e creazioni artigianali diventano strumenti narrativi capaci di raccontare il saper fare e la storia delle imprese.

Il progetto permetterà al pubblico di entrare in contatto diretto con il mondo dell’artigianato, avvicinandosi a laboratori e officine e scoprendo da vicino processi produttivi, tecniche e percorsi imprenditoriali che si celano dietro ogni prodotto.

Accanto alla dimensione produttiva emerge anche il valore culturale e sociale dell’iniziativa, che valorizza il patrimonio di conoscenze tramandate nel tempo e la dimensione familiare dell’impresa, senza tralasciare la componente innovativa delle realtà artigiane più evolute.

Il percorso prenderà avvio mercoledì 15 aprile con un momento simbolico presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco, dove le componenti del Movimento Donne Impresa esporranno alcuni prodotti e servizi rappresentativi delle proprie attività in occasione della riunione di Giunta.

L’inaugurazione ufficiale è invece prevista per venerdì 17 aprile alle 16, con un evento diffuso che coinvolgerà contemporaneamente la sede centrale, le delegazioni territoriali e le imprese partecipanti.

“Essere stati selezionati dal Ministero rappresenta per noi un risultato significativo e conferma la bontà di un progetto che mette al centro le imprese e il territorio – ha sottolineato il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva -. Anche in questa occasione, come Associazione ci siamo voluti aprire alla cittadinanza, oltre che alle imprese, che si sono messe in gioco per valorizzare il saper fare artigiano e l’eccellenza che caratterizza le nostre realtà”.

“La mostra diffusa – ha aggiunto il segretario generale Matilde Petracca – è un modo efficace di raccontare l’artigianato e il fatto che quasi 30 aziende abbiano aderito a questa iniziativa dimostra la vitalità del nostro tessuto produttivo e la volontà dei nostri artigiani di condividere e costruire valore insieme al territorio”.

Questo l’elenco delle imprese che hanno deciso di partecipare alla mostra diffusa “Il prodotto e la mano” e le cui opere saranno esposte presso la sede di via Galilei 1 a Lecco e le delegazioni di Calolziocorte, Colico, Introbio, Merate, Missaglia, Oggiono e Premana:

Regazzoni Enos di Regazzoni Francesco e C. snc

Grassi Matteo & c. di Grassi Giovanni s.a.s.

Officina Colombo S.r.l.

Buzzoni Mario di Oscar Buzzoni e c. s.a.s.

Comax di Codega Massimo e c. s.n.c.

Corbella Davide

Pavoni s.n.c.

Gianola Mosè s.n.c. di Gianola Carlo & Adriano

Melesi Giuseppe

Officine di Cortenova di Ossola Candido e c. s.n.c.

Cantele Giancarlo

Conf-ar di Dozio Silvia

Esse CG S.r.l.

Ferrari s.n.c. di Ferrari Roberto

Sironi Chiara

D3 WOOD

Salumificio Butti s.n.c.

Scatolificio Lariano S.r.l.

Birrificio Dulac S.r.l.

Ec Semplicemente…Sposa di Cataldo Elsa e c. s.a.s.

Virginio Brambilla Snc di Rossano Brambilla

Prosciuttificio Marco D’Oggiono S.r.l.

Birrificio Lariano S.r.l.

Scarto di Davide Villa

Terry e Cris di Colzani e c. s.n.c.

B & B Artigiana S.r.l.

Laboratorio Artistico Bernocco Giovanni Battista

Al-Ma di Mazzoni Alessandro

L’Angolo delle Idee di Anita Colombo