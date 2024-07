Lecco. Antincendio boschivo: da Regione Lombardia 676 mila euro

Supporto concreto alle squadre di volontariato

“Garantiamo risorse adeguate per la protezione del territorio e la sicurezza dei cittadini”

LECCO – Regione Lombardia ha stanziato 8 milioni di euro a favore delle Comunità Montane, delle Province, della Città Metropolitana di Milano e degli Enti gestori di Parchi e riserve regionali. I fondi sono destinati a coprire i costi di equipaggiamento, addestramento, assicurazione e rimborso spese delle squadre di volontariato, nonché a realizzare opere e interventi per migliorare la difesa contro gli incendi boschivi.

I contributi saranno assegnati per coprire le spese di gestione e funzionamento del Servizio locale Antincendio Boschivo (AIB) e per l’acquisto di mezzi, attrezzature e opere AIB.

Gli 8 milioni sono stati così distribuiti:

Città metropolitana di Milano: 721.204,36 euro

Bergamo: 1.410.103,12 euro

Brescia: 1.784.151,12 euro

Como: 964.256,75 euro

Lecco: 676.630,13 euro

Lodi: 98.639,61 euro

Mantova: 79.957,87 euro

Monza Brianza: 84.893,22 euro

Pavia: 345.848,24 euro

Sondrio: 1.147.363,05 euro

Varese: 716.952,49 euro

Totale: 8.030.000,00 euro

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’Assessore Regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – sottolinea l’impegno della Regione Lombardia nel sostenere le attività antincendio boschivo, garantendo risorse adeguate per la protezione del territorio e la sicurezza dei cittadini. Questa misura rappresenta un passo fondamentale per garantire che le nostre squadre di volontariato siano adeguatamente equipaggiate e preparate per affrontare sfide delicate. Siamo convinti che, grazie a questo sostegno, le squadre di volontariato potranno operare in modo ancora più efficace, contribuendo alla salvaguardia del nostro prezioso patrimonio ambientale e alla sicurezza delle nostre comunità. Ringraziamo tutti i volontari per il loro impegno e dedizione, e continueremo a supportarli con tutte le risorse necessarie per affrontare al meglio le emergenze. Regione Lombardia continuerà a lavorare quotidianamente per garantire un futuro più sicuro e protetto per tutti i suoi cittadini”.