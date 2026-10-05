Lecco, boom degli affitti parziali: in sette anni sono triplicati

I contratti per una porzione di abitazione sono passati da 171 nel 2018 a 522 nel 2025, con una crescita del 205,3%, l’analisi del Sole 24 Ore

Un fenomeno legato anche alla crescente domanda di studenti e alla difficoltà di trovare appartamenti interi

LECCO – Aumentano in modo significativo a Lecco le locazioni che riguardano una porzione dell’abitazione anziché l’intero appartamento (i cosiddetti affitti parziali). In sette anni i contratti registrati nel capoluogo sono infatti più che triplicati, passando dai 171 del 2018 ai 522 del 2025, con una crescita del 205,3%.

Il dato emerge dall’analisi pubblicata dal Sole 24 Ore sulla base dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che ha messo a confronto l’evoluzione delle locazioni nei capoluoghi italiani.

La crescita registrata a Lecco è particolarmente significativa se confrontata con il dato nazionale. Nei capoluoghi italiani i nuovi contratti relativi a porzioni di abitazione sono aumentati complessivamente del 71,8% tra il 2018 e il 2025, arrivando a circa 242 mila. La loro incidenza sul totale dei nuovi contratti di locazione è passata da meno del 24% al 34,9%. A Lecco l’incremento è quindi quasi tre volte superiore alla media dei capoluoghi italiani.

Lecco seconda in Lombardia

Il capoluogo lecchese si colloca inoltre al secondo posto in Lombardia per crescita percentuale. Davanti c’è Cremona, passata da 123 contratti nel 2018 a 432 nel 2025, con un aumento del 251,2%. Lecco segue con il +205,3%. Più contenuta la crescita a Bergamo (+168,1%), Brescia (+129,2%), Varese (+93,2%) e Milano (+81,3%). Ancora più ridotta la variazione a Como, dove i contratti sono passati da 526 a 559 (+6,3%), e a Sondrio, da 55 a 57 (+3,6%).

Studenti e carenza di appartamenti

Ma cosa sta spingendo questa trasformazione? Secondo Matteo Zambaldo, presidente di FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) Lecco, una parte della crescita è riconducibile alla domanda degli studenti universitari, che si trovano però a fare i conti con una disponibilità limitata di appartamenti sul mercato.

“Sicuramente c’è un incremento dovuto agli studenti universitari – spiega Zambaldo –. Lo studente che cerca un appartamento fa fatica a reperirlo sul mercato, vista la carenza generale e anche per una questione economica, e quindi va sulla stanza o su una porzione di un appartamento grande”.

Una dinamica che aiuta a leggere il dato lecchese alla luce delle caratteristiche della domanda abitativa. Quando trovare un appartamento intero diventa più difficile, la soluzione può essere quella di rivolgersi al mercato delle stanze o delle porzioni di abitazione, soprattutto per chi ha esigenze temporanee.

I dati del Sole 24 Ore mostrano del resto che, a livello nazionale, il fenomeno è strettamente collegato proprio alle locazioni temporanee: nel 2025 il 75,6% delle locazioni parziali nei capoluoghi era rappresentato da contratti transitori o destinati agli studenti.

Il dato complessivo non consente però di stabilire quanti dei 522 contratti registrati a Lecco siano riconducibili agli studenti e quanti invece ad altre categorie di inquilini, come lavoratori o persone alla ricerca di soluzioni abitative temporanee.

Un mercato che cambia

L’aumento delle locazioni parziali non significa quindi necessariamente che a Lecco siano triplicati gli studenti o che tutti gli appartamenti vengano suddivisi in stanze. Il dato fotografa piuttosto una trasformazione delle modalità con cui viene offerta e cercata una casa in affitto. E secondo FIMAA la disponibilità limitata di appartamenti interi contribuisce a spingere una parte della domanda verso soluzioni alternative.