Lecco, cambia la tassa di soggiorno dal 2027: tariffe differenziate tra alta e bassa stagione

La Giunta comunale ha approvato il nuovo tariffario dell’imposta di soggiorno, con aumenti contenuti per alcune categorie di strutture ricettive e importi invariati per altre

L’assessore Simone Brigatti: “Lecco aveva tariffe più basse dei Comuni limitrofi”

LECCO – Cambiano le tariffe dell’imposta di soggiorno a Lecco. La Giunta comunale ha approvato il nuovo tariffario che entrerà in vigore nel 2027, aggiornando gli importi attualmente applicati, fermi al 2023, a seguito di un confronto con le associazioni di categoria. Le modifiche prevedono rimodulazioni limitate, con variazioni massime di un euro a persona per notte per alcune categorie e diverse tariffe che resteranno invariate.

La principale novità riguarda gli alberghi, per i quali viene introdotta una distinzione tra alta e bassa stagione. Il periodo di bassa stagione sarà compreso tra gennaio e marzo, mentre da aprile a dicembre si applicheranno le tariffe più elevate.

“Lecco aveva tariffe più basse dei Comuni limitrofi – spiega l’assessore al Bilancio del Comune di Lecco, Simone Brigatti – Il nuovo impianto, frutto di un confronto con le associazioni di categoria del territorio, e le rimodulazioni previste hanno il duplice obiettivo di concorrere al miglioramento dei servizi di fruibilità della città di Lecco a beneficio di cittadini e turisti, nonché di contribuire al finanziamento della candidatura di Lecco a Capitale della Cultura“.

Nel dettaglio, per gli alberghi a quattro stelle e superiori l’imposta sarà di 4 euro a persona per notte in bassa stagione e di 4,50 euro da aprile a dicembre. Per le strutture a tre stelle si pagheranno rispettivamente 2,50 e 3 euro, mentre per gli alberghi a una e due stelle gli importi saranno di 2 e 2,50 euro.

Per le residenze turistico-alberghiere, i condhotel e le altre tipologie alberghiere previste dalla normativa, le tariffe varieranno invece in base alla categoria, da 1,50 a 3 euro a persona per notte, senza differenziazioni stagionali.

Per le strutture extralberghiere, tra cui case per ferie e case vacanza, foresterie lombarde, bed & breakfast, locande e ostelli per la gioventù, l’imposta sarà fissata a 2,50 euro per persona e pernottamento. Scenderà a 1,50 euro per rifugi alpini e bivacchi fissi, villaggi turistici, aree di sosta, strutture ricettive all’aria aperta e campeggi.

Un tariffario specifico è previsto anche per gli agriturismi, con importi differenziati in base alla classificazione: 3 euro a persona per notte per le strutture a quattro e cinque girasoli e 2,50 euro per quelle a due e tre girasoli.

L’imposta di soggiorno si applica a chi pernotta nelle strutture ricettive del territorio comunale, per un massimo di cinque pernottamenti consecutivi. Il versamento viene effettuato al gestore della struttura entro il momento della partenza.

Sono esenti, tra gli altri, i residenti nel Comune di Lecco, i minori fino al compimento dei 14 anni e chi soggiorna oltre il quinto pernottamento consecutivo. L’esenzione riguarda inoltre determinate categorie di persone sottoposte a cure presso strutture sanitarie accreditate in città e i loro accompagnatori, oltre a volontari della Protezione civile e altri soggetti individuati dal regolamento comunale in specifiche circostanze.

Per legge, il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, iniziative a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione e recupero dei beni culturali e ambientali, oltre ai relativi servizi pubblici locali. La revisione delle tariffe si inserisce dunque nella manovra tariffaria comunale per il 2027, con l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione di sostenere i servizi cittadini e la promozione turistica di Lecco.