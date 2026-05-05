Commercialisti tra sfide e futuro: assemblea dell’Ordine tra innovazione, economia e ruolo nel territorio

Alla Casa dell’Economia la prima assemblea del nuovo Consiglio guidato da Spreafico, tra innovazione, IA e semplificazione normativa

Nel Lecchese 7.709 società di capitali in crescita e 4.129 società di persone in calo: quadro economico tra opportunità e criticità

LECCO – Professione, territorio e futuro al centro dell’assemblea annuale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco, che si è svolta ieri, lunedì 4 maggio, all’Auditorium della Casa dell’Economia. Un appuntamento che ha segnato un momento di sintesi e rilancio per la categoria, tra nuovo Consiglio, sfide emergenti e progetti in continuità.

Si tratta della prima assemblea dopo l’insediamento del nuovo Consiglio territoriale, operativo da febbraio sotto la presidenza di Luca Spreafico, affiancato dal vicepresidente Francesco Puccio, dalla segretaria Sonia Mora, dal tesoriere Federico Rossi, dalla presidente del Comitato Pari Opportunità Irma Vinchesi e dai consiglieri Katia Selva, Achille Colombo, Antonio Chirico e Davide Galbusera.

In apertura della relazione, Spreafico ha ringraziato il predecessore Marco Barassi, soffermandosi poi sull’attuale scenario economico, segnato da crescita contenuta e instabilità internazionale. Un contesto che impone alla professione di affrontare nuove sfide, tra cui l’introduzione di strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale e la necessità di semplificare il quadro normativo.

“La nostra professione deve sempre più orientarsi al futuro e semplificare le attività di rendicontazione del passato. Non è una semplice dichiarazione di intenti, è la presa d’atto che il contesto, anche normativo, richiede la capacità di interpretare il mondo economico in chiave previsionale, non solo per descrivere, ma per prevedere e prevenire”, ha sottolineato.

E ancora: “La capacità di utilizzare strumenti evoluti di gestione dei dati non è più un’opzione, ma una competenza indispensabile per la nostra professione”.

Il presidente ha quindi richiamato il valore del ruolo sociale della categoria e delle relazioni istituzionali sviluppate sul territorio: “L’assemblea annuale è anche e soprattutto l’occasione in cui ricordiamo a noi stessi chi siamo e cosa rappresentiamo per il territorio in cui operiamo. Credo fermamente che non manchino le motivazioni per essere orgogliosi della nostra categoria”.

Nel corso dell’incontro sono stati accolti i nuovi iscritti – Valentina Bonacina, Martina Caligiuri, Nicole Capra, Maya Castiglioni, Antonio Ciavarella, Alessio Cordoni (per trasferimento), Luca Corti, Andrea Di Grazia, Giada Gentilini e Rocco Pozzi – e premiati i professionisti con 35 anni di iscrizione (Paolo Calato, Roberto Colella, Mario Corti, Francesco Galli, Luigi Losa, Cecilia Rita Panzeri, Giovanni Perego, Marco Pirola, Gianni Redaelli e Alfonso Rusconi) e con 50 anni (Domenico Luppino e Giuseppe Negri).

Il tesoriere Federico Rossi ha illustrato il bilancio consuntivo 2025, chiuso con un avanzo di gestione, seguito dalla relazione del revisore Marco Rusconi. A chiudere i lavori l’intervento della consigliera nazionale Michaela Marcarini, che ha affrontato i principali temi legati all’attività ordinistica.

Dai dati della Camera di Commercio di Como-Lecco emerge un quadro economico articolato: nel 2025 le società di capitali sono salite a 7.709 (+217 unità, +2,9%), mentre le società di persone sono scese a 4.129 (-112 unità, -2,6%). In lieve crescita le imprese individuali, 11.691 (+93 unità, +0,8%).

“Il territorio lecchese è caratterizzato da una forte presenza del settore metalmeccanico, ma si osserva anche una crescita dei servizi legati al turismo, con nuove opportunità e rischi”, ha osservato Spreafico.

Sul fronte della crisi d’impresa, al 31 dicembre 2025 risultavano pendenti 73 liquidazioni giudiziali, 12 procedimenti unitari – tra cui un concordato preventivo – oltre a 93 liquidazioni controllate e 8 concordati omologati.

A livello nazionale, l’Albo registra una contrazione degli iscritti (-0,4% nel 2024), con una riduzione della componente giovanile e dei praticanti, segnale di un problema di ricambio generazionale. In crescita invece la componente femminile, oggi al 34%. Nel territorio lecchese si contano 462 iscritti (al 15 aprile 2026), con un aumento delle società tra professionisti e dei tirocinanti.

Nel corso dell’ultimo anno l’Ordine ha sviluppato un’intensa attività istituzionale, rafforzando il dialogo con Agenzia delle Entrate, Tribunale, Prefettura, Guardia di Finanza e INPS, e proseguendo i progetti a supporto della categoria e della cittadinanza. Tra questi, l’orientamento nelle scuole, la collaborazione con le associazioni professionali e il sostegno all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Tra le iniziative più recenti, il progetto “Banca del Tempo”, che consente ai professionisti di sostituire colleghi temporaneamente impossibilitati a esercitare, garantendo la continuità dell’attività.

Un’assemblea che conferma il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento per la professione e per il territorio, chiamato a confrontarsi con un contesto in evoluzione tra innovazione, responsabilità sociale e sviluppo economico.