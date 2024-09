Dal 1° ottobre, la patente a crediti diventa obbligatoria per il settore edile

Un passo decisivo verso la sicurezza e la legalità nei cantieri

Segretario Generale della Filca Cisl Monza Brianza Lecco: “Questo è uno strumento fondamentale perché mira a qualificare il settore mettendo al centro l’uomo e il lavoro”

LECCO – Dal 1° ottobre, la Patente a crediti diventa obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, rappresentando uno strumento destinato a rivoluzionare il settore. Introdotta con il Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024), questa iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e promuovere la legalità, incentivando pratiche virtuose e conformi alle normative.

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi attivi nei cantieri edili temporanei o mobili dovranno ottenere e mantenere una patente digitale che certifichi il loro livello di conformità alle norme di sicurezza. Il sistema funziona in modo simile alla patente a punti per la guida: le aziende partiranno con un punteggio iniziale, variabile da 30 a 100 crediti, determinato da fattori come l’anzianità dell’azienda e gli investimenti in sicurezza. I crediti verranno ridotti in caso di incidenti sul lavoro o in seguito a ispezioni che rilevino violazioni delle norme di sicurezza.

La riduzione sarà di 20 punti in caso di infortunio mortale e di 15 punti per incidenti che provochino inabilità permanente. Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’attività del cantiere verrà sospesa. Inoltre, in caso di infortunio mortale imputabile per colpa grave al datore di lavoro o a un dirigente, la patente sarà sospesa per 12 mesi.

Da anni, la Filca sostiene che gli investimenti in salute e sicurezza siano fondamentali per garantire qualità nel settore, innovazione nel mercato e sostenibilità sociale. È proprio da una proposta avanzata 21 anni fa dalla Filca-CISL che ha preso vita l’idea, che, dopo anni di discussioni e trattative con il Governo, ha portato oggi all’istituzione della patente, uno strumento che certifica il livello di conformità di un’azienda alle norme di sicurezza.

Il Segretario Generale della Filca Cisl Monza Brianza Lecco, Ezio Micheletti, sottolinea: “Questo è uno strumento fondamentale perché mira a qualificare il settore mettendo al centro l’uomo e il lavoro. Il provvedimento innalzerà gli standard di prevenzione della sicurezza nei cantieri e contribuirà a contrastare il lavoro irregolare”.

Ezio Micheletti aggiunge: “È positivo anche il coinvolgimento degli RLS/RLST, che saranno informati ogni volta che un’azienda presenterà la domanda per ottenere la patente a crediti. Avranno inoltre accesso ai dati del portale istituito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dove potranno verificare il numero di crediti dell’azienda e l’eventuale presenza di provvedimenti di sospensione”.

“Questo nuovo strumento è certamente un passo avanti, ma resta migliorabile. Ad esempio, la norma non prevede un esame di abilitazione che verifichi l’effettiva idoneità dell’azienda in materia di sicurezza. Per ottenere i crediti, è sufficiente una semplice autocertificazione dei requisiti richiesti. Inoltre, chiediamo una formazione autentica, erogata attraverso i nostri Enti bilaterali, e l’istituzione di una banca dati nazionale che certifichi in modo trasparente la formazione, soprattutto quella legata alla sicurezza” conclude Ezio Micheletti.