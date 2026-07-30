Lecco e il Lario in vetrina: La Boutique del Lago scommette sull’identità locale

La Boutique del Lago apre in via Azzone Visconti 74 con l’obiettivo di valorizzare Lecco e il Lario attraverso souvenir di qualità, prodotti tipici e artigianato locale

Gli ideatori Roberto Manfreda e Francesco Pomponi: “Vogliamo raccontare un territorio che va ben oltre la città”

LECCO – La crescita del turismo sul ramo lecchese del Lario sta cambiando anche le esigenze di chi sceglie questo territorio per una vacanza o una visita. Sempre più persone cercano un ricordo autentico dell’esperienza vissuta, un oggetto che racconti il luogo e le sue tradizioni. Da questa intuizione nasce La Boutique del Lago, il nuovo punto vendita aperto in via Azzone Visconti 74 a Lecco da Francesco Pomponi insieme a Roberto Manfreda, per tutti “Manfre”, già titolare del chiosco “Da Manfre” in via Adda all’angolo con via Bezzecca.

Più che un negozio di souvenir, La Boutique del Lago si propone come una nuova tessera del mosaico dell’accoglienza turistica, affiancando le strutture ricettive, le guide, i servizi e le attività che accompagnano il visitatore nella scoperta del territorio.

“Ci siamo resi conto che a Lecco mancava un negozio capace di rappresentare davvero il territorio – spiegano Manfreda e Pomponi – Non volevamo aprire il classico punto vendita di souvenir, ma creare uno spazio dove il turista potesse trovare prodotti scelti con cura, di qualità, che raccontassero l’identità del Lario e delle sue montagne. L’idea è che il viaggio continui anche una volta tornati a casa, attraverso un ricordo autentico”.

La proposta comprende souvenir ricercati, prodotti tipici, specialità gastronomiche, una selezionata enoteca con vini locali e italiani, idee regalo e articoli esclusivi. Tra questi trovano spazio anche il Lavec e gli oggetti in pietra ollare della Valmalenco, dei quali La Boutique del Lago è rivenditore diretto, con l’obiettivo di valorizzare una tradizione artigianale profondamente legata alle Alpi lombarde.

Ma lo sguardo del progetto va ben oltre i confini della città.

“Chi arriva dall’altra parte del mondo non si limita a visitare Lecco – sottolineano i due imprenditori – Il turista si muove, scopre il territorio, percorre il Lago, visita i paesi, sale verso le montagne. Per questo abbiamo voluto costruire una proposta che rappresentasse non soltanto Lecco città, ma tutto il ramo lecchese del lago e non solo e le eccellenze che lo circondano. Vogliamo essere una vetrina di un territorio più ampio, capace di raccontarne la ricchezza e la varietà”.

Una filosofia che si traduce anche nella scelta di collaborare con aziende e produttori locali, offrendo loro uno spazio dove far conoscere le proprie eccellenze a un pubblico internazionale.

“Crediamo che promuovere il territorio significhi anche dare visibilità a chi lo rende unico ogni giorno con il proprio lavoro. Per questo vogliamo continuare ad ampliare la rete di collaborazioni con produttori e artigiani locali, perché ogni prodotto esposto possa raccontare una storia autentica”.

L’ambiente è stato progettato con uno stile moderno e accogliente, curato nei dettagli per offrire un’immagine contemporanea di Lecco e del Lago. Ogni articolo è stato selezionato privilegiando qualità, originalità e autenticità, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’acquisto che vada oltre il semplice souvenir.

L’intuizione, intanto, sembra già trovare conferma nella risposta del pubblico.

“I primi riscontri sono molto positivi e questo ci fa capire che avevamo individuato un’esigenza reale. Turisti, ma anche tanti lecchesi, stanno apprezzando un’offerta diversa, che mette al centro il territorio e le sue eccellenze. È un punto di partenza che ci incoraggia a guardare avanti con entusiasmo”.

Una visione concreta che interpreta il commercio come parte integrante dell’offerta turistica: non solo un luogo dove acquistare un ricordo, ma una nuova porta d’ingresso per conoscere e valorizzare il ramo lecchese del Lario e le sue eccellenze.