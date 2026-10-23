53^ Mostra Mercato Artigianato: l’inaugurazione diventa un dialogo aperto tra imprese e istituzioni

Sabato 24 ottobre alle ore 10 a Lariofiere, il via ufficiale alla manifestazione

Al centro della cerimonia una nuova formula partecipata: giovani imprenditori artigiani a confronto con l’assessore regionale Fermi

ERBA – La 53^ Mostra Mercato Artigianato apre ufficialmente le porte al pubblico e agli oltre 150 espositori, dando il via ad un’edizione che punta a rafforzare il legame tra il mondo dell’artigianato, il territorio e le istituzioni. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 24 ottobre alle ore 10, con una formula rinnovata, pensata per superare il tradizionale schema degli interventi istituzionali e trasformare la cerimonia in un’occasione concreta di confronto.

Protagonisti saranno tre giovani imprenditori artigiani, titolari di impresa e attivamente impegnati nelle rispettive associazioni di categoria che dialogheranno con Alessandro Fermi, Assessore di Regione Lombardia all’Università, Ricerca e Innovazione, moderati dalla giornalista Mediaset Elena Tambini. Non soltanto una vetrina per l’artigianato, dunque, ma uno spazio in cui le imprese possano portare direttamente all’attenzione della politica le proprie istanze, le criticità quotidiane e le prospettive di sviluppo del settore.

La nuova formula dell’inaugurazione mette al centro le voci di chi l’impresa la vive ogni giorno. A confrontarsi con l’Assessore Fermi saranno Enrico Zappa, Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Como, Matteo Casiraghi, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Lecco e Davide Pusterla, Presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest – Area Como. Tre esperienze imprenditoriali che rappresentano il tessuto produttivo locale e che, grazie al loro impegno associativo, contribuiscono a portare le istanze delle imprese all’interno dei luoghi di rappresentanza.

Il dibattito, guidato da Elena Tambini, sarà dedicato ai temi più attuali per il comparto artigiano, con particolare attenzione alle sfide che attendono le imprese e alle condizioni necessarie per sostenerne la crescita e favorire il ricambio generazionale. La vera novità sarà però il metodo: saranno gli imprenditori a porre direttamente le questioni all’assessore, con l’obiettivo di aprire un confronto che non si esaurisca nelle dichiarazioni, ma contribuisca a individuare possibili soluzioni. Un cambio di prospettiva che intende rendere la Mostra un canale di comunicazione bidirezionale tra imprese e istituzioni, riducendo la distanza che spesso si crea quando il dialogo procede in un solo verso.

“La Mostra deve essere anche un luogo in cui le imprese vengono ascoltate – spiega Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere -. Abbiamo voluto rinnovare la formula dell’inaugurazione perché crediamo che un appuntamento come la Mostra Mercato Artigianato debba essere molto più di una cerimonia istituzionale. Il taglio del nastro segna l’inizio della manifestazione, ma è il confronto che può darle un valore ulteriore: vogliamo che gli imprenditori abbiano la possibilità di porre domande, condividere problemi reali e dialogare direttamente con chi può contribuire a trovare delle risposte. Mettere attorno allo stesso tavolo giovani imprenditori e rappresentanti delle istituzioni significa creare le condizioni per un dialogo concreto, capace di avvicinare due mondi che hanno bisogno di ascoltarsi e collaborare”.

La cerimonia inaugurale si aprirà con gli interventi istituzionali del Presidente Marco Galimberti, di Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, di Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio Como-Lecco e di Enrico Zappa, questa volta in qualità di Presidente del Tavolo di Coordinamento della 53^ Mostra Mercato Artigianato. Dopo il dibattito con l’Assessore Fermi, la cerimonia si concluderà con i saluti di Giovanni Mantegazza, Vice Presidente di Confartigianato Imprese Lombardia, e Patrizio Ricci, Vice Presidente di CNA Lombardia. L’intervento dei rappresentanti regionali delle associazioni di categoria conferma il valore della collaborazione tra il sistema associativo, le imprese e le istituzioni, in un percorso condiviso per valorizzare l’artigianato e affrontare le trasformazioni che interessano il sistema produttivo.

La prima giornata della Mostra proseguirà alle 15.30 con l’incontro dal titolo “Nessuno vince da solo”, promosso dal Movimento Giovani Confartigianato Imprese Como e Lecco e CNA Lombardia Nord Ovest. L’incontro, alla presenza degli artigiani influencer Filippo Berto, Sergio Caglio – SIEmilano, Max Maiorino con Enrico Zappa, moderati dalla direttrice generale di Upskill 4.0 Selena Brocca, punta i riflettori sui nuovi linguaggi e sui nuovi modelli di comunicazione per raccontare il mondo dell’artigianato.

Chiuderà la giornata inaugurale l’evento promosso dai Movimenti Donna di Confartigianato e Impresa Donna CNA dal titolo “Cosa ti manca per essere felice”. Ad un dibattito sul tema della leadership che vedrà coinvolte Cosimina Pugliese, Presidente Movimento Donne Impresa Confartigianato Como, Silvia Dozio, Presidente Movimento Donne Impresa Confartigianato Lombardia e Lecco, Sonia Cosentino, Presidente CNA Impresa Donna Lombardia Nord-Ovest e Antonella Mazzoccato, Presidente Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Como-Lecco, moderate da Roberta Gagliardi, Vice Segretario Confartigianato Imprese Lombardia e Segretario Regionale e Nazionale Movimento Donne Confartigianato, seguirà la performance di pittura emozionale con l’artista Simona Atzori.