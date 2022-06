60 anni di storia Venerota, sabato 11 una festa aperta a tutta la città

“Un traguardo significativo che ci rende orgogliosi e che non potevamo non onorare”

LECCO – Una grande festa alla quale è invitata tutta la città di Lecco e non solo, quella promossa dalla Ferramenta Venerota, organizzata in occasione del sessantesimo anniversario di attività della storica azienda nata e cresciuta sul territorio lecchese, espressione di un’imprenditorialità lombarda seria e lungimirante.

Sabato 11 giugno, nella sede di via Tagliamento, 32, la città di Lecco è invitata per festeggiare il sessantesimo della Ferramenta Venerota fondata nel 1962 da Amedeo Rota e oggi condotta dai figli Nicoletta e Massimo affiancati dal ragionier Marco Milani.

“Questo traguardo significativo, che nelle nozze è simboleggiato dal diamante, esprime la solidità della fiducia di cui siamo stati meritevoli destinatari e rappresenta l’incrollabilità di un rapporto così prezioso e duraturo – spiegano i titolari – Che ci rende orgogliosi e che non potevamo non onorare”.

La giornata di festa si aprirà alle 15.30 all’insegna dei più piccoli, con i gonfiabili di Gonfiabilandia e la giocoleria in collaborazione con Vibes asd. Non mancheranno zucchero filato e pop corn con il divertimento che proseguirà fino alle 19.

Alle 17.00, per gli amanti del Pilates, ci sarà la possibilità di partecipare (fino ad esaurimento posti) ad una sessione con FitGreta.

Alle 18.00, spazio alla musica con Zeroluciano Live, mentre per tutta la giornata l’accompagnamento musicale sarà affidato al DJ Set di Gigi Falbo DJ e Geppo DJ. Non mancheranno food and beverage fino alle ore 19.

Infine, ma non da ultimo, la mostra fotografica dedicata ai 60 anni dell’azienda. Un percorso espositivo che racconta come la Ferramenta Venerota è nata, si è sviluppata e diffusa dal 1962 sino ad oggi. Allestita all’interno del punto vendita la mostra è visitabile durante l’evento di sabato, mentre da lunedì 13 giugno, sarà visitabile fino alla fine dell’anno nei giorni e negli orari di apertura dell’azienda.

Appuntamento quindi per sabato 11 giugno, in via Tagliamento 32 a Lecco.

Possibilità di usufruire dell’ampio parcheggio Venerota. Ingresso libero, attività gratuite e tanti gadget.

In caso di pioggia l’eventro sarà annullato. Sarà possibile visitare la mostra da lunedì 13. Per informazioni www.venerota60.it