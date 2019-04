Coinvolte le scuole del territorio e ottanta imprese

Aziende e giovani si incontrano a Lario Fiere di Erba

LECCO – Appuntamento per sabato 11 maggio a Lariofiere per il Career Day 2019 organizzato, per questa seconda edizione, da Confindustria Lecco e Sondrio e Unindustria Como a Lario Fiere di Erba.

L’iniziativa, nata per far incontrare le imprese associate e gli studenti che si apprestano a completare il percorso di studi presso gli Istituti tecnici e professionali, si appresta ad amplificare le opportunità per giovani ed aziende con un’edizione che si estende a livello territoriale.

Circa 80 le imprese presenti all’evento – realizzato in collaborazione con l’IIS A. Badoni e l’IIS P.A. Fiocchi di Lecco, l’ITS E. Mattei di Sondrio, l’IIS Marco Polo di Colico, l’ISIS Paolo Carcano di Setificio, l’IIS L. Da Vinci – Ripamonti, l’ITIS Magistri Cumacini di Como e l’IIS Jean Monnet di Mariano Comense – che incontreranno gli alunni delle classi finali dei diversi Istituti.

Cinquecento colloqui in programma

Ogni azienda avrà uno spazio dedicato per presentarsi e fornire le informazioni agli studenti, oltre che per raccogliere candidature per eventuali posizioni di lavoro già aperte. Fondamentale per l’effettiva efficacia dell’iniziativa è invece il lavoro di preparazione da parte delle due Associazioni territoriali, finalizzato a mappare le effettive esigenze delle imprese per incrociarle con i diversi percorsi di studio proposti dagli Istituti partecipanti e, quindi, pianificare incontri mirati. Sono infatti 500 circa i colloqui che saranno organizzati.

Il presidente Riva: “Favoriamo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”

“Sulla scorta del successo della prima edizione, siamo sicuri che il Career Day si confermerà uno strumento utile per far incontrare domanda e offerta di lavoro – sottolinea il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva – Il tema dell’esigenza di inserire in azienda giovani con formazione di ambito tecnico professionale si fa sentire in modo sempre più pressante da parte del nostro sistema produttivo. In questa logica, conoscere possibili risorse ancor prima che completino il percorso di studi crediamo sia per le imprese un’opportunità particolarmente interessante. Per gli studenti sarà invece possibile mettere a fuoco le reali richieste dal mondo del lavoro e sperimentare le prime relazioni con interlocutori di estrazione aziendale, finalizzate alla selezione”.

“Il dialogo tra mondo dell’impresa e mondo della scuola è un obiettivo importante a cui la nostra Associazione tiene in modo particolare – spiega Claudio Gerosa, Presidente di Unindustria Como – e per il quale da tempo ha attivato numerose iniziative, in particolare nell’ambito dell’orientamento. Il career day rappresenta uno strumento nuovo, da subito apprezzato dalle nostre imprese che l’hanno accolto con favore. Si tratta di un’iniziativa dalle grandi potenzialità, in grado di diminuire sempre di più il mismatch tra i due mondi che sul lungo periodo si traduce in maggiori opportunità di crescita e, in generale, di benessere”.