A Lariofiere è tutto pronto per la 16^ edizione di Fornitore Offresi

Il salone della subfornitura meccanica si terrà dal 13 al 15 febbraio

Dadati: “Un palcoscenico globale di opportunità per il comparto”

ERBA – Il mondo della subfornitura meccanica si prepara ad accogliere la 16° edizione di Fornitore Offresi, il Salone Internazionale riconosciuto come un evento di riferimento per il settore. Da sempre, Fornitore Offresi rappresenta il luogo ideale per la connessione tra domanda e offerta, un punto di riferimento per le aziende che operano nelle lavorazioni meccaniche, elettromeccaniche, meccatroniche, robotiche e nelle automazioni industriali.

L’edizione 2025, che si terrà dal 13 al 15 febbraio a Lariofiere (Erba), è stata presentata questa mattina, giovedì. Ottimi i numeri della partecipazione, che ha registrato il tutto esaurito: 343 le aziende di settore espositrici dirette, 140 le aziende rappresentate, sia italiane che estere, 5 testate di settore media partner.

Il Salone conferma così la sua crescente rilevanza, con una partecipazione che riflette la volontà delle aziende di investire in nuove opportunità di sviluppo, nonostante le attuali sfide economiche globali.

Il Presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, ha espresso grande soddisfazione per l’andamento dell’evento: “I risultati di Fornitore Offresi sono inequivocabili. Nel corso degli anni, il Salone ha saputo interpretare con precisione le esigenze del mercato, creando un ambiente favorevole per la nascita di nuove relazioni d’affari e per il consolidamento di collaborazioni durature. Questo evento rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo B2B per le imprese, contribuendo al rafforzamento dell’economia locale e stimolando il continuo miglioramento delle performance aziendali, in particolare attraverso l’innovazione di prodotto e di processo.”

Accanto a Dadati erano presenti Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco e membro della Giunta della Camera di Commercio e Massimo Moscatelli, rappresentante anch’egli della Giunta camerale.

“Fornitore Offresi – ha detto Moscatelli – è una manifestazione di alto livello, una delle poche fiere internazionali che si distingue per un’offerta espositiva di rilievo, un’occasione per le aziende desiderose di presentarsi al mercato globale. Sul nostro territorio sono 4 mila le imprese metalmeccaniche, per un totale di 50 mila addetti. La Provincia di Lecco è maglia oro in Italia. Numeri che testimoniano l’importanza di queste occasioni di incontro e scambio, soprattutto in un momento di crisi globale come quello che stiamo attraversando”.

Anche la presidente Bonacina ha rimarcato l’importanza dell’appuntamento: “Evebti cme Fornitore Offresi sono fondamentali per mettere in luce l’eccellenza delle nostre imprese e per rafforzare le collaborazioni all’interno del settore. Questa manifestazione offre una vetrina privilegiata per le nostre produzioni, permettendo agli artigiani di presentare il frutto del loro lavoro e di confrontarsi con le realtà internazionali”.

Un’offerta espositiva d’eccellenza

Fornitore Offresi si distingue per un’offerta espositiva di rilievo, un’occasione imperdibile per le aziende desiderose di presentarsi al mercato globale. Il Salone copre tutte le principali esigenze nel campo delle lavorazioni meccaniche e delle tecnologie correlate, proponendo soluzioni avanzate per le sfide attuali del settore. Oltre a offrire un’ampia panoramica sulle innovazioni di prodotto e processo, il Salone rappresenta un’opportunità concreta per stabilire contatti strategici con operatori e partner nazionali ed esteri.

Business e innovazione al centro

Fornitore Offresi non è solo una vetrina espositiva, ma un contesto dinamico dove si sviluppano relazioni d’affari solide e durature. Gli incontri B2B, la cooperazione tra le aziende, il processo di internazionalizzazione, l’approfondimento sulle tecnologie emergenti e l’innovazione saranno i temi trainanti. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi sulle ultime tendenze del settore e di avviare nuove collaborazioni in grado di generare significativi progressi nel mondo della subfornitura meccanica.

Un Salone sempre più internazionale

Con l’edizione 2025 Fornitore Offresi conferma il suo ruolo di punto di riferimento anche per i buyer esteri. In particolare per questa edizione la Fondazione Lariofiere e la Camera di Commercio di Como-Lecco raddoppiano le opportunità e propongono la presenza di 22 buyer provenienti dalla Turchia, dalla Germania e dalla Svizzera, alla ricerca di soluzioni di alta qualità per le loro specifiche esigenze produttive.

Le serate speciali di Fornitore Offresi

Il Salone non si limita agli appuntamenti di lavoro: offre anche momenti di riflessione e networking.

Giovedì 13 dalle ore 17,30 è in programma una serata con apericena che accompagnerà un momento iconico: il giornalista di economia Sebastiano Barisoni e l’economista Giulio Sapelli dialogheranno sugli scenari del mercato interno e internazionale, segnati dalla congiuntura economica che rimarca il paradosso del perdurante mismatch occupazionale per poi volgere lo sguardo alle opportunità che l’IA offre per sopperire alla mancanza di personale.

Venerdì 14 al termine della seconda giornata, è in programma una serata NETWORKING dedicata alle aziende espositrici. Un’opportunità unica per ampliare la propria rete professionale e scoprire nuove opportunità di mercato, unica per connettersi, condividere idee e creare sinergie di business in un ambiente informale. Un’apericena con DJ set per rendere l’esperienza ancora più conviviale. Con la 16° edizione di Fornitore Offresi la subfornitura meccanica italiana si conferma all’avanguardia, pronta ad affrontare le sfide globali con rinnovata energia e determinazione.

Informazioni e accrediti www.fornitoreoffresi.com Tel. +39 031 637301 – fornitoreoffresi@lariofiere.com

Espositori

Categoria “Lavorazione meccaniche c/terzi”

Aziende della filiera metalmeccanica che si occupano delle seguenti lavorazioni meccaniche c/terzi

Costruzione stampi: costruzione porta stampi, punzoni, matrici per tranciatura, imbutitura a freddo e fine; lavorazione dal filo; stampaggio a freddo; stampaggio a caldo

Stampi e stampaggio materie plastiche e componenti plastici

Lavorazione asportazione truciolo: fresatura, tornitura, brocciatura; minuteria metallica; fresatura su tre e cinque assi, rettifica, elettroerosione; lavorazioni speciali e di precisione; affilatura utensili

Lavorazioni di: foratura, lucidatura, filettatura, saldatura, brasatura, molatura; taglio laser, plasma, acqua; carpenteria; coppie coniche; ingranaggi

Trattamenti e rivestimenti superficiali: trattamenti termici in genere, bonifica, cementazione, trattamenti galvanici, trattamenti superficiali, rivestimenti metallo duro, finitura, verniciatura, sabbiatura, pallinatura

Altre categorie

Elettronica, elettromeccanica, meccatronica, robotica, automazioni industriali, utensilerie, ferramenta, progettazioni macchine speciali, macchinari per la lavorazione e la produzione, prototipazione rapida 3d