A Lariofiere si alza il sipario su Agrinatura ‘The Rural Show’

Sabato mattina il taglio del nastro della manifestazione

Oltre 160 espositori presenti per valorizzare la filiera agricola, forestale e zootecnica

ERBA – Si è aperto questa mattina, sabato 29 aprile, a Lariofiere Agrinatura – The Rural Show, il salone dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. L’evento, che durerà fino a lunedì 1° maggio, è uno dei più importanti del settore in tutta la Regione e anche quest’anno ha richiamato tantissimi espositori: 160 quelli protagonisti, provenienti da ben 14 regioni italiane e che ‘riassumono’ il meglio della filiera.

Nei tre padiglioni allestiti si trovano oltre cento tipologie di produzioni agricole e dell’artigianato del legno, animali da pascolo e cortile, piante, fiori, attrezzature per coltivazione e giardinaggio, stand di associazioni ambientaliste e parchi, e poi ancora mostre, eventi e laboratori per i più piccoli. Un grande evento che mette d’accordo tutti, dagli operatori del settore alle famiglie e che, secondo le stime, accoglierà durante la tre giorni circa 30 mila visitatori.

Ad inaugurare l’edizione 2023 di Lariofiere sono stati questa mattina il presidente Fabio Dadati e le istituzioni del territorio: erano presenti il sindaco di Erba Mauro Caprani, l’assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Marisa Cesana, Angelo Orsenigo e Giacomo Zamperini, il consigliere provinciale lecchese Carlo Malugani, il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti e il presidente di Coldiretti Como-Lecco Fortunato Trezzi.

“Agrinatura è una manifestazione che apre la Primavera e questa iniziativa è un’opportunità per gli adulti, per le famiglie e i bambini di venire a vedere il sistema dei parchi, dell’agriturismo e dell’agroalimentare. E’ un momento fondamentale che completa la proposta del nostro quartiere fieristico, al fianco anche in questo evento delle aziende del territorio – ha commentato Fabio Dadati – vorrei ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’evento e le istituzioni per il supporto”.

“L’agricoltura è uno dei pilastri della nostra economia – ha dichiarato il sindaco di Erba – è bello vedere come tanti giovani si stiano riavvicinando a questo mondo. Mi permetto di avanzare una piccola provocazione: sarebbe stato bello che al posto del reddito di cittadinanza avessero istituito il reddito agrario, magari oggi avremmo più giovani operativi ad aver intrapreso questo percorso che non disoccupati e nullafacenti”.

Prima del taglio del nastro sono intervenuti anche il presidente della Camera di Commercio Marco Galimberti e l’assessore Fermi: “Per noi – ha affermato il rappresentante dell’Ente camerale – non è solo un piacere essere qui ma anche doveroso: l’agricoltura e la sua filiera sono un pezzo fondamentale della Camera di Commercio e un’economia sempre più in crescita e trasformazione. Da qui la necessità di sostenerla”.

“Agrinatura – ha aggiunto Fermi – è una delle fiere più belle che abbiamo sul territorio regionale, sottolineo l’importante rapporto tra settore agricolo e turismo e la battaglia portata avanti anche da Coldiretti per preservare l’alimentazione made in Italy. Fiere come queste hanno il dovere di tenere alta l’attenzione su questi temi”.

Dopo i saluti istituzionali Agrinatura è stata ufficialmente aperta al pubblico con anche il lancio dei colombi viaggiatori. Verso metà mattina è stato poi inaugurato lo stand di Coldiretti presso l’arena centrale del polo espositivo: anche per questa edizione, infatti, Coldiretti proporrà diverse attività ad Agrinatura, coinvolgendo in particolare le scuole, dagli istituti alberghieri in ‘gara’ nella preparazione di un risotto che sarà sottoposto al verdetto di una giuria di esperti, all’Agriquiz per gli allievi delle scuole medie. Si tratta solo di due delle tante proposte messe sul ‘piatto’ da Agrinatura in questa sua 22esima edizione: sono previste sei mostre aperte al pubblico, seminari, incontri e diverse attività per i bambini.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO CON TUTTE LE INIZIATIVE

GALLERIA FOTOGRAFICA