A Lariofiere si alza il sipario su Fornitore Offresi Arredo&Design

Oltre 100 espositori alla 3^ edizione

Tre giorni dedicati alla subfornitura del settore legno arredo

ERBA – 105 espositori, tre giorni di incontri ed eventi dedicati alla subfornitura per l’industria del mobile e del design: si è alzato oggi, giovedì 16 gennaio, il sipario su Fornitore Offresi Arredo&Design, il salone b2b giunto alla sua 3^ edizione e che si propone come un punto di riferimento per i professionisti del settore, offrendo un’opportunità unica per esplorare le ultime innovazioni, materiali e tecnologie legate al mondo dell’arredo. L’iniziativa è sostenuta dalle principali associazioni di categoria del territorio di Lecco e Como (Confartigianato, Confindustria e Camera di Commercio).

L’esposizione ha aperto oggi a Lariofiere, a Erba, e sarà visitabile fino a sabato 18 gennaio. Ricco il programma di iniziative, oltre 100 gli espositori presenti: dai produttori di macchinari per la lavorazione del legno alle aziende specializzate nella produzione di materiali innovativi, il salone offrirà ai visitatori una panoramica completa delle tendenze più recenti e delle soluzioni più avanzate disponibili sul mercato.

Al taglio del nastro giovedì mattina sono intervenuti il presidente di Lariofiere Fabio Dadati, il consigliere comunale erbese Giorgio Zappa (imprenditore di Falpe), il consigliere provinciale Claudio Ghislanzoni e la consigliera regionale Marisa Cesana. Proprio Cesana ha reso noto l’impegno di Regione, tramite l’assessore all’Economia Guidesi, di inserire Fornitore Offresi Arredo&Design nell’elenco delle fiere ufficiali di Regione Lombardia.

Tornando alla programmazione, importante e significativo il coinvolgimento delle scuole brianzole attraverso il progetto ‘Brianza Design Formazione’, così come i momenti di aggiornamento tramite convegni ed incontri dedicati ai temi centrali per il settore arredo, come l’impiego di nuovi materiali, il Made in Italy e la sostenibilità. Da ricordare, in programma per oggi pomeriggio alle 15.30, il convegno con l’architetto Eugenio Guglielmi ‘L’essenza della materia: legno e progettualità’ e, domani mattina alle 11 ‘Dall’idea al progetto: forma, innovazione e tutela del product design in plastica’.

Insomma, un ricchissimo calendario di iniziative volte ad esplorare il mondo della subfornitura del settore legno arredo di cui la Brianza è degno rappresentante.

