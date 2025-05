A Lariofiere si alza il sipario su MECI 2025. Focus su formazione ed innovazione

Da oggi fino a domenica 18 maggio a Lariofiere

Ricco il programma di iniziative in calendario

ERBA – Taglio del nastro per Meci, la Mostra dell’Edilizia Civile e Industriale in scena da oggi fino a domenica 18 maggio a Lariofiere, a Erba. La 39^ edizione dell’esposizione è stata inaugurata questa mattina alla presenza dei suoi organizzatori e degli amministratori del territorio.

L’edizione 2025 si presenta profondamente rinnovata nei contenuti e nelle collaborazioni grazie al ruolo strategico di Ance Como, Ance Lecco Sondrio e Ance Lombardia, partner di progetto insieme a Lariofiere, agli Ordini Professionali che hanno contribuito alla definizione di un programma articolato, volto ad attrarre un pubblico sempre più qualificato e alla Camera di Commercio Como Lecco che anche quest’anno ha voluto dare il proprio sostegno all’iniziativa. MECI 2025 sarà l’occasione per mettere al centro i temi chiave dell’evoluzione del comparto: Intelligenza Artificiale applicata all’edilizia, rigenerazione urbana, transizione ecologica e valorizzazione territoriale, anche attraverso iniziative come Invest in Lake Como che punta i riflettori sulle progettualità emblematiche per il territorio lariano.

Grande novità di quest’anno è la programmazione congiunta di MECI e Forlener, il salone dedicato alla filiera foresta, legno, energia, che aprirà dal 16 al 18 maggio negli spazi interni ed esterni di Lariofiere. Una sinergia che amplia l’offerta complessiva della manifestazione, puntando i riflettori sul tema della sostenibilità e sulle tecnologie legate all’efficienza energetica.

Al taglio del nastro sono interventi il presidente di Lariofiere Fabio Dadati e il sindaco di Erba Mauro Caprani: “L’appello che faccio agli imprenditori e agli operatori di questo settore, che è la spina dorsale del nostro paese, è di investire in formazione”. Insieme a lui c’era il Sottosegretario regionale Mauro Piazza: “MECI è una delle tante iniziative di successo proposte da Lariofiere che ringrazio per l’impegno. La fiera valorizza la filiera dell’edilizia, due mi sembrano i temi fondamentali: da un lato la formazione e dall’altro la sicurezza sul lavoro. Siamo tutti impegnati a diminuire i rischi, ma in primo luogo devono esserlo gli operatori”.

Erano poi presenti all’inaugurazione il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il consigliere provinciale comasco Monica Colacicco, Francesco Molteni di Ance Como e Alessandro Valsecchi di Ance Lecco.

I tagli del nastro stamattina sono stati due: oltre all’apertura della Fiera infatti è stata inaugurata l’opera di design urbano dell’architetta Alice Barki donata dalla Holcim, una panchina di cemento, simbolo di sostenibilità ed occupazione, come spiegato dall’Amministratore Delegato Lucio Greco.

Ricco il calendario di eventi proposto per la kermesse. Dopo la prima giornata, venerdì 16 è dedicato a sostenibilità e impresa, con approfondimenti su intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni, comunità energetiche rinnovabili, demografia d’impresa e lavoro con la presentazione dei dati statistici elaborati dalla Camera di Commercio Como-Lecco. Nella mattinata di venerdì spazio anche alla presentazione del progetto “Beautiful Route” e del seminario “Cura dei luoghi e bellezza rigenerativa. Etica ed estetica del paesaggio” in programma presso i Mulini e l’Ecofrazione di Baggero il prossimo 27 giugno.

Nel pomeriggio l’Ordine degli Architetti di Como promuove la visita guidata al Museo Bonacina e a nuove sedi dell’azienda di Lurago d’Erba, esempio virtuoso di riqualificazione territoriale. Tra gli altri eventi in programma nel corso della giornata gli appalti e l’andamento del mercato delle costruzioni, in collaborazione con l’osservatorio IDEALISTA.

Sabato 17 maggio sarà invece protagonista il tema della rigenerazione, con la tavola rotonda dal titolo Invest in Lake Como: scenari e opportunità per lo sviluppo del territorio. A moderare la tavola rotonda, l’architetto Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari.

Nel corso della giornata anche la presentazione di tesi di laurea e case study, tra cui l’ex Manifattura Tabacchi di Milano. A questo nutrito programma di interventi si sommano i convegni e gli approfondimenti promossi a marchio Forlener, da Venerdì 16 a Domenica 18 maggio, che toccheranno temi cardine quali i materiali di risulta del verde pubblico e privato, con la valorizzazione di buone pratiche e strumenti di tracciabilità per le aziende agricole, artigiane e per le Pubbliche Amministrazioni, la filiera legno-edilizia, gli impianti a biomassa, l’economia circolare del legno.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo:

www.fierameci.it

