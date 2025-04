A Lariofiere si rinnova l’appuntamento con Agrinatura

La 24^ edizione presentata questa mattina, venerdì

170 gli espositori attesi alla fiera riferimento del comparto agricolo

ERBA – Dal 1 al 4 maggio 2025 si rinnova l’appuntamento con Agrinatura, manifestazione di riferimento per il comparto agricolo, ambientale e forestale, da sempre luogo elettivo di incontro tra tradizione e innovazione, cultura del territorio e visione sostenibile del futuro.

L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente significativa, portatrice di grandi aspettative e fortemente orientata a consolidare il ruolo della manifestazione quale catalizzatore di sinergie virtuose tra i molteplici attori del sistema rurale. Agrinatura si configura, infatti, come autentica espressione del patrimonio agroambientale e naturalistico del territorio, e si pone quale piattaforma privilegiata per la promozione delle dinamiche di sviluppo armonico, integrazione comunitaria e salvaguardia ambientale.

Fulcro dell’evento sarà l’intera filiera agricola, rappresentata nelle sue articolazioni più nobili: dalla coltivazione alla zootecnia, dalla floricoltura alla gestione forestale, senza tralasciare le tematiche legate alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione del paesaggio rurale.

In tale contesto, Agrinatura si propone di agevolare lo scambio di saperi, buone pratiche e opportunità tra aziende agricole, enti di tutela, operatori del settore agroalimentare e soggetti deputati alla trasformazione e distribuzione dei prodotti della terra, promuovendo una cultura della consapevolezza e dell’interconnessione a beneficio del consumatore finale.

Come sottolinea il Presidente di Lariofiere, Fabio Dadati: “Agrinatura interpreta con sensibilità e lungimiranza le esigenze di un comparto strategico che, pur radicato nella tradizione, è oggi investito da profonde trasformazioni sociali ed economiche. La rassegna dà voce a un mondo produttivo che fonda la propria essenza nella connessione con la terra, contribuendo al tempo stesso al rafforzamento dell’identità collettiva e del tessuto socio-culturale dei territori.”

Prosegue il Presidente: “Questa manifestazione, da sempre accolta con grande partecipazione, intende porre l’accento sulle straordinarie potenzialità legate alla promozione territoriale e al turismo sostenibile, in un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente e la responsabilità ecologica devono necessariamente ispirare ogni modello di sviluppo. Agrinatura si fa dunque portavoce di un’idea di progresso che contempli l’armoniosa coesistenza tra dimensione economica, benessere collettivo e integrità del patrimonio naturale. La manifestazione si pone altresì come strumento di connessione e confronto tra le diverse realtà territoriali, stimolando processi di condivisione che generano contaminazioni virtuose”

Riguardo all’esposizione fieristica il pubblico potrà apprezzare la presenza di 170 operatori con diversificate proposte di alta qualità. In focus di questa edizione è valorizzazione dell’agricoltura lariana con la realizzazione di un progetto sostenuto dalla Camera di Commercio Como Lecco al fine di valorizzare le imprese agricole lariane; sostenere i diversi ambiti dell’agricoltura territoriale, le sue caratteristiche e le molteplici diversità, attraverso la promozione delle produzioni agricole, delle attività zootecniche, della floricoltura, orticoltura e selvicoltura.

In ambito sostenibilità di particolare interesse la realizzazione di una vera e propria riproduzione del Parco Regionale della Valle del Lambro, delle sue diverse connessioni con il territorio e dei suoi ambienti in uno spazio di 1.500 metri quadrati, con un focus particolare su biodiversità e fruizione sostenibile del territorio.

Il ricambio generazionale e la ricerca applicata all’innovazione e alla sostenibilità verranno affrontati in due convegni a cura di CIA Alta Lombardia.

Il primo evento si terrà il 2 maggio e sarà una tavola rotonda dedicata alla questione cruciale del ricambio generazionale in agricoltura, un tema centrale per garantire la continuità e la competitività del settore agricolo in Italia e in Europa.

Si parlerà delle opportunità offerte dai bandi europei e PNRR, dei principali ostacoli che incontrano i giovani che vogliono insediarsi in agricoltura e delle politiche necessarie per facilitare questo passaggio generazionale in modo stabile e sostenibile.

Il secondo evento si terrà il 3 maggio dedicato al tema della ricerca e innovazione applicata all’agricoltura, con focus su fitopatie emergenti e strategie adattative ai cambiamenti climatici, sempre più urgenti e attuali. Il workshop affronterà, tra gli altri temi, lo sviluppo di nuove varietà resistenti, tecniche agronomiche innovative, gestione sostenibile delle risorse idriche e soluzioni intelligenti per combattere parassiti e malattie delle piante, anche in relazione alla diffusione di specie aliene favorite dal mutamento climatico.

Coldiretti Como Lecco si sta preparando per una serie di attività laboratoriali e presentazioni di grande impatto per il pubblico in visita e per gli operatori con un ricchissimo calendario volto a valorizzare l’agricoltura territoriale in tutte le sue dinamiche

Confagricoltura Como e Lecco affronterà le varie tematiche riguardanti la zootecnia, il benessere animale e le connessioni con il territorio.

Si preannunciano quattro giornate dense di contenuti, incontri, esperienze e riflessioni: un vivace crocevia di cultura, conoscenza e scoperta, in cui i mondi dell’agroalimentare, della selvicoltura, della zootecnia e della florovivaistica trovano terreno fertile per un confronto costante, dinamico e profondamente attuale.

La manifestazione si distingue per la sua capacità di rinnovarsi di anno in anno, affermandosi quale riferimento imprescindibile tanto per le famiglie, attratte da un’esperienza autentica e formativa, quanto per gli operatori del settore agricolo, che vi riconoscono un contesto qualificato di aggiornamento, scambio professionale e promozione delle eccellenze territoriali.

24^ MOSTRA AGRINATURA

Dove: Lariofiere – Erba (CO)

Quando: dal 1 al 4 maggio

Orari: dalle ore 10.30 alle ore 19

Web: agrinatura.org

Instagram agri_natura

Facebook Agrinatura

Ingresso gratuito 0-14 anni; € 3 per ragazzi dai 13 a 17 anni, dai 70 anni; disabili, accompagnatori e comunità; dai 18 anni ingresso € 6

Parcheggio Gratuito

Info stampa: Fondazione Lariofiere – agrinatura@lariofiere.com – 346 6628438