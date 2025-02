A Lecco 4 aziende partecipano al bando “Competenze & Innovazione”

Il bando servirà per potenziare le competenze in transizione industriale e sostenibilità

Assessore Fermi: “L’obiettivo è quello di promuovere l’innovazione e il lavoro di giovani specializzati nelle aziende”

LECCO – Sono 63 le aziende lombarde che hanno aderito al bando “Competenze e Innovazione”, finanziato con 7 milioni di euro da Regione Lombardia, in particolare dal l’Assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione.

Le imprese partecipanti hanno presentato progetti finalizzati ad accrescere le proprie competenze in ambito di transizione industriale e sostenibilità. Il bando si propone di favorire lo sviluppo delle competenze interne delle aziende, attraverso iniziative di apprendistato di alta formazione e ricerca, con l’obiettivo di favorire l’inserimento di giovani talenti qualificati.

La dotazione finanziaria di 7 milioni, infatti, verrà suddivisa in due linee di indirizzo: Linea 1: 6 milioni di euro dedicati ai progetti di potenziamento delle competenze; Linea 2: 1.000.000 di euro in piani di assunzione in apprendistato alta formazione e in programmi di ricerca.

L’avviso, pubblicato lo scorso 15 gennaio, ha suscitato un forte interesse, tanto che in appena due settimane sono state ricevute domande per un totale di 2,5 milioni di euro di contributi regionali. Le proposte riguardano lo sviluppo di competenze avanzate in Intelligenza Artificiale applicata ai processi produttivi e ai servizi innovativi, l’introduzione di tecnologie abilitanti e l’innovazione dei processi aziendali per promuovere la sostenibilità ambientale, anche attraverso l’adozione di politiche ESG (Environmental, Social e Governance).

Le richieste di contributo ricevute finora riguardano la Linea 1 del bando e coinvolgono 483 dipendenti di 63 imprese lombarde, suddivise in 36 microimprese, 16 piccole e 11 medie aziende. Le realtà che hanno partecipato provengono da Bergamo (8), Brescia (1), Como (2), Lecco (4), Mantova (2), Monza e Brianza (3), Varese (3) e Milano (40).

“Attraverso il supporto alle imprese, ai centri di ricerca e alle startup – sottolinea l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi – vogliamo rendere la Lombardia un punto di riferimento per l’innovazione industriale in Europa”.

“Le finalità di questa misura – prosegue Alessandro Fermi – sono molteplici. Intendiamo promuovere l’acquisizione di competenze complementari allo sviluppo degli investimenti in ricerca, innovazione, digitalizzazione. Vogliamo anche orientare e riorientare i profili dei lavoratori, con particolare riferimento alle fasce più giovani, verso le professionalità innovative richieste dal mercato del lavoro e, infine, favorire la crescita di nuove figure qualificate. Siamo pronti a sostenere la formazione di nuovi imprenditori e la trasformazione delle competenze imprenditoriali verso nuovi modelli di impresa”.

Le imprese hanno privilegiato, tra i soggetti erogatori, enti e società di formazione accreditati nei sistemi regionali per la formazione professionale, centri di trasferimento tecnologico, Digital Innovation Hub e società di consulenza con consolidata esperienza pluriennale.

La scadenza del bando, disponibile a questo link, “Competenze e Innovazione” è prevista per il 22 dicembre 2026.