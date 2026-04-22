A Lecco il mercato immobiliare si conferma solido, forte rivalutazione del lago

Presentata l’edizione 2026 della “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia” di Fimaa

Tra i fattori di criticità il budget che non si allinea con l’offerta: “La maggioranza degli acquirenti può spendere fino a 200mila euro”

LECCO – “Un mercato immobiliare sostanzialmente solido e su cui si può puntare per Lecco e provincia. Anche il nostro territorio rispecchia l’andamento nazionale con un +28% delle compravendite in città nel periodo 2019-2025. Lecco sta diventando interessante anche per l’estero e piace a chi vive e lavora lontano dalla città stessa”.

Questo, in sintesi, il quadro tracciato da Matteo Zambaldo e Michele Bonaventura, rispettivamente presidente e vicepresidente di Fimaa Lecco (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) nel corso della presentazione della “Rilevazione prezzi del mercato immobiliare di Lecco e provincia 2026″ avvenuta martedì pomeriggio nella sala conferenze di Palazzo del Commercio a Lecco.

L’iniziativa nasce con la collaborazione di Fiaip Lecco, Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco e Ordine degli Ingegneri Lecco, con il patrocinio e il contributo di Alpl, il patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco e la sponsorizzazione di Affida, Confappi Lecco, Ente Mutuo Regionale, Gestim, Ram e Securemme.

“Gli immobili più richiesti sono i 3/4 locali, in crescita la richiesta di bilocali da parte di investitori che vogliono mettere a reddito l’immobile, richiesta trainato dal fatto che Lecco è una città universitaria e sempre più turistica – hanno continuato i vertici di Fimaa -. La fetta più importante degli acquirenti, però, ha un budget che arriva al massimo a 200mila euro e qui è il problema: i nuovi cantieri non soddisfano questo requisito, perciò il budget non si allinea con l’offerta. Servono interventi strutturali da parte dello Stato e del Comune altrimenti questa fetta di mercato è destinata a migrare verso luoghi dove ci sono immobili che le persone possono permettersi. L’identico problema riguarda anche gli affitti”.

Se la città nell’ultimo anno ha risentito di un lievissimo calo (probabilmente frutto anche di numerosi cantieri che devono ancora terminare), è in controtendenza la provincia che fa segnare un +8,62 delle compravendite. A fare la parte del leone è il lago dove l’interesse è cresciuto tantissimo (soprattutto per immobili vicini a lago e con vista panoramica) con un settore luxury quasi totalmente appannaggio degli stranieri che, invece, sulla totalità delle compravendite rappresentano circa il 30%: a Mandello basso zona lago, per un immobile nuovo (0-5 anni), i prezzi oscillano dai 4mila ai 4.800 euro al metro; a Bellano dai 3.200 ai 4.000 euro al metro.

Durante l’incontro sono state brevemente analizzate le peculiarità del mercato in tutto il territorio provinciale che è stato suddiviso in sei zone: lago, Lecco, Brianza, Valsassina e Valvarrone, Valle San Martino e Merate. Per quanto riguarda la nostra città la zona con quotazioni più alte rimane il centro dove i prezzi per il nuovo (0-5 anni) oscillano tra i 3.500 e i 4.500 euro al metro quadro; segue il rione di Castello dove il prezzo al metro quadro si attestano tra i 3.300 e i 3.900 euro al metro. Il rione con le quotazioni più basse (sempre riferito al nuovo) è Laorca con un prezzo al metro tra i 2.700 e i 3.000 euro.

“Prospettive per il 2026? Ci aspettiamo un mercato ancora stabile o in leggero incremento. Chiaramente tutto ruota intorno anche alle evoluzioni del contesto internazionale, in primis per le ricadute sul fronte dei tassi di interesse e dei costi delle materie prime”.

La rilevazione rappresenta uno strumento di riferimento per operatori e cittadini, con valori medi indicativi rilevati nei primi mesi del 2026 e riferiti alla situazione al 31 dicembre 2025. Il programma dell’incontro di ieri ha visto anche gli interventi di Guido Brotto (Officina Notarile) sul tema “Le criptovalute nella compravendita immobiliare” e di Roberto Lorusso (uno dei fondatori di Affida) che ha affrontato “Il mercato dei mutui: contesto attuale e possibili prospettive”.