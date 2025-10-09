A Lecco la Regione Lombardia premia 17 nuove attività storiche

Il marchio identificativo assegnato ad attività che hanno almeno 40 anni

LECCO – Tappa a Lecco per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le Attività storiche riconosciute nel 2025. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Sono 17 le “nuove” imprese storiche della provincia di Lecco che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il sottosegretario con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, (presenti anche i consiglieri regionali lecchesi Giacomo Zamperini e Gian Mario Fragomeli) e il componente della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco, Ilaria Bonacina. Per il quarto anno consecutivo, su iniziativa dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde, in collaborazione con le Camere di Commercio.

“Attraverso il marchio identificativo – ha sottolineato l’assessore Guidesi – Regione riconosce il grande valore sociale delle Attività storiche, che rappresentano al meglio la cultura del lavoro lombarda, garantendo occupazione e servizi essenziali nei territori. Negozi, locali e botteghe svolgono un ruolo di presidio fondamentale nelle nostre comunità e sono protagonisti dei primati economici della Lombardia: hanno saputo rinnovarsi nella tradizione e vincere le sfide quotidiane adattandosi ai cambiamenti del mercato, spesso anche attraverso un ricambio generazionale attuato con successo”.

Sono complessivamente 4.477 le Attività storiche lombarde riconosciute da Regione, di cui 193 nella provincia di Lecco. Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con il bando “Imprese storiche verso il futuro” riservato alle attività che figurano nell’albo regionale: per il 2025 la dotazione finanziaria è di 10,8 milioni di euro. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

L’elenco delle nuove attività storiche

Queste le 17 ‘nuove’ Attività storiche in provincia di Lecco (4 botteghe artigiane storiche, 3 locali storici, 10 negozi storici).

Barzio

Bar Brick, Locale storico, 1979, Bar e tabaccheria;

Ditta Luigi Azzoni, Negozio storico, 1909, Attrezzature;

Equipe Visconti, Bottega artigiana storica, 1962, Cura della persona;

Salumeria Filet, Negozio storico, 1958, Alimentari e specialità alimentari;

Salvatore Carito, Bottega artigiana storica, 1984, Cura della persona.

Boomerang, Negozio storico, 1976, Abbigliamento e accessori;

È Luce Illuminazione, Negozio storico , 1984, Casa e arredamento;

Farmacia Imperatori, Negozio storico, 1967, Cura della persona;

Ristorante Baia di Parè, Locale storico, 1969, Ristorazione.

