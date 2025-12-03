A Lecco si è svolta la prima edizione di “Made in Lecco Expo”

L’evento ha messo in mostra undici eccellenze della piccola imprenditoria

LECCO – Si è svolta la prima edizione di “Made in Lecco Expo”. “Siamo soddisfatti di questa prima edizione. C’è stato molto entusiasmo da parte degli espositori e ci sono venute a trovare molte persone. E’ un esperimento riuscito, sicuramente proseguiremo su questa strada”. Angelo Crippa coordinatore della Rete Ufficio Estero commenta così la prima edizione di “Made in Lecco Expo”, evento che si è tenuto all’Officina Badoni venerdì 28 novembre scorso.

“L’obiettivo di ‘Made in Lecco’ è creare un marchio riconoscibile a livello internazionale che possa rappresentare l’eccellenza del nostro territorio. Questo progetto è nato a inizio 2025 e già ha partecipato a varie fiere. Venerdì scorso per la prima volta si è messo in vetrina in casa, speriamo che nel futuro altre aziende decidano di unirsi a noi per rafforzare il nostro progetto” sottolinea Crippa.

Lanciato a inizio 2025, il progetto “Made in Lecco” ambisce a raccogliere il meglio della piccola imprenditoria lecchese. La sua missione è duplice: creare una forte sinergia tra le imprese aderenti e valorizzare il “saper fare” del territorio, favorendo nuove opportunità di collaborazione e crescita. Attualmente, “Made in Lecco” è composto da 14 aziende, tutte clienti della Rete Ufficio Estero e associate a Confapi Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Lecco.

“Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto – commenta Mario Riva di SCT Informatica di Lecco – perché coniuga tutti gli aspetti che da sempre caratterizzano il lavoro del nostro territorio e le valorizza: innovazione, passione, professionalità e saper fare”.

“Con ‘Made in Lecco’ mettiamo in comune informazioni e agiamo uniti per ottenere risultati negli ambiti del marketing e commerciale per far conoscere il patrimonio di competenze che altrimenti, agendo da soli, sarebbe più difficile promuovere al di fuori del nostro territorio” conclude Riccardo Bongiovanni della OMB di Mandello del Lario.

Le 11 aziende che hanno esposto all’Officina Badoni per la prima edizione di “Made in Lecco Expo”