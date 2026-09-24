A Mandello il primo Job Day: oltre 270 partecipanti e 24 realtà presenti

Martedì 22 settembre la prima edizione dell’iniziativa promossa dalla Provincia di Lecco alla Polisportiva di Mandello del Lario

Aziende, operatori dei servizi per il lavoro e partecipanti a confronto per favorire nuove opportunità professionali

MANDELLO DEL LARIO – Oltre 270 persone hanno partecipato alla prima edizione del Job Day Mandello, iniziativa promossa dalla Provincia di Lecco per mettere in contatto chi cerca opportunità professionali con aziende, agenzie e servizi dedicati al lavoro. Una mattinata che ha riunito 24 realtà del territorio, attive in diversi settori, insieme agli operatori accreditati al lavoro.

L’appuntamento si è svolto nella mattinata di martedì 22 settembre alla Polisportiva di Mandello del Lario. I partecipanti hanno potuto visitare gli stand, conoscere le realtà presenti e confrontarsi direttamente con gli operatori, in un’occasione pensata per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tra le realtà presenti figuravano Adecco, Advanced Technology Valse, Axl, Carcano Antonio, Cemb, Icma, Fondazione Clerici, Galberti Group, Gi Group, Gilardoni, Iperal, Lucca Assicurazioni, Novacart, Officine Lario, Officine Giuseppe Lafranconi, Officine Piki, O-Pac, Opiquad, Punto Giovani Mandello, Informagiovani Lecco, Synergie, Termogas, Umana e Valsecchi Massimiliano.

A completare la presenza dei servizi per il lavoro c’erano gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato della Provincia di Lecco.

Nel corso della mattinata hanno visitato gli stand e incontrato espositori e partecipanti anche il sindaco del Comune di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, il consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego, Antonio Leonardo Pasquini, e la dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’impiego, Cristina Pagano.

Tra gli appuntamenti della giornata ha raccolto un’elevata partecipazione il workshop interattivo “IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti”. Il laboratorio, curato dagli operatori del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco, ha fornito indicazioni pratiche sull’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale per la redazione del curriculum vitae e per la personalizzazione delle candidature.

Ampio riscontro anche per i due CV Point, dove gli esperti dei Centri per l’impiego hanno offerto consulenze gratuite e personalizzate per la stesura e il miglioramento dei curriculum vitae.

La prima edizione del Job Day Mandello si è così conclusa con oltre 270 partecipanti e un confronto diretto con le realtà produttive e i servizi per il lavoro presenti sul territorio. L’iniziativa rientra nel programma di eventi promosso dalla Provincia di Lecco per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

Il calendario guarda ora al prossimo appuntamento: il Job Day Monticello, in programma venerdì 9 ottobre.