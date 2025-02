A San Valentino, oltre la metà degli innamorati sceglie i fiori

L’omaggio floreale è la scelta più popolare tra i regali

LECCO – Per San Valentino, oltre la metà degli innamorati (54%) sceglierà di regalare fiori. È quanto emerge da un sondaggio Coldiretti, che, in occasione della festa degli innamorati, rivela come l’omaggio floreale sia la scelta più popolare tra i regali.

“Nelle province lariane e in Lombardia, i florovivaisti sono pronti a soddisfare le richieste degli acquirenti – spiega Coldiretti Como Lecco – Tra i fiori più richiesti, le rose restano le preferite, anche in vari colori, sebbene le rosse rimangano le più gettonate. Non mancano, però, coloro che scelgono ranuncoli e orchidee. Nei bouquet, si prediligono combinazioni diversificate, ma quasi sempre arricchite con rose”.

“Il mazzo di rose – consiglia Coldiretti – deve essere sempre composto in numero dispari di fiori che, a seconda dei colori, possono comunicare sensazioni differenti. Se le rose rosse significano passione ardente, quelle bianche testimoniano l’amore puro e spirituale, mentre il color corallo rivela il desiderio”.

La rosa muschiata continua a simboleggiare una bellezza capricciosa, mentre il color pesca esprime un amore segreto. L’arancio comunica fascino, il rosa è il simbolo di amicizia, affetto e gratitudine – continuano da Coldiretti – È importante prestare particolare attenzione alla rosa gialla, poiché, oltre a rappresentare un amore tormentato dalla gelosia, potrebbe anche essere associata al tradimento o a un amore in declino”.

Tra gli altri fiori, il ranuncolo simboleggia una bellezza malinconica, mentre la calendula è ambasciatrice di dedizione, ma anche di dolori d’amore, rappresentando la sofferenza di chi vive un amore non corrisposto. Il garofano bianco esprime fedeltà, il giallo eleganza, il rosa amore reciproco e il rosso un amore intenso e appassionato. Il papavero, simbolo di tranquillità e serenità, è l’ideale per chi desidera rassicurare il partner, comunicandogli che tutto procede per il meglio.

“Per preservare più a lungo il fascino del dono floreale – consiglia Coldiretti Como Lecco – è importante, appena si arriva a casa, accorciare di circa 3-4 centimetri il gambo con un coltello affilato, facendo un taglio netto e obliquo. È meglio evitare l’uso delle forbici, che potrebbero schiacciare i canali di assorbimento dell’acqua. Inoltre, è fondamentale cambiare l’acqua ogni giorno, assicurandosi che sia sempre fresca e pulita”.

“Esistono anche piccoli accorgimenti per prolungare la durata dei fiori. Ad esempio, è utile sciogliere un’aspirina o aggiungere 3-4 gocce di candeggina per litro d’acqua, per prevenire la formazione di batteri che potrebbero ostruire i canali attraverso cui l’acqua arriva al fiore. Inoltre – conclude Coldiretti – è fondamentale evitare l’esposizione diretta alla luce, le correnti d’aria, sia calde che fredde, e la vicinanza a fonti di calore. E’ consigliato tenere i fiori lontano dalla frutta, poiché essa accelera la maturazione e riduce la loro durata”.