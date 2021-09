A scuola di dolci con il famoso pastry chef Antonio Dell’Oro

Prenderà il via lunedì 20 settembre il corso amatoriale “Dolci che passione”

Il corso è organizzato dal Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco

LECCO – Prenderà il via lunedì 20 settembre il corso amatoriale “Dolci che passione”. Un appuntamento imperdibile per andare alla scoperta del mondo della pasticceria grazie alla guida professionale e ai consigli di un docente d’eccezione come Antonio Dell’Oro. Il pastry chef lecchese – presenza fissa da diversi anni dei corsi organizzati dal Cat Unione Lecco srl, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco – accompagnerà i partecipanti in un percorso affascinante per conoscere i segreti della preparazione dei dolci: partendo dalle basi, porterà tutti a creare piccoli dessert e torte da favola.

Le lezioni (12 ore complessive) si terranno nel laboratorio di cucina presente presso la sede di Confcommercio Lecco (piazza Garibaldi 4, Lecco): le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 10 settembre. Quattro gli appuntamenti previsti dal corso: lunedì 20, martedì 21, lunedì 27 e martedì 28 settembre dalle ore 18 alle ore 21. Il programma affronterà le seguenti materie: impasti base (frolla e pan di spagna); creme basi e farciture alternative; torte da forno; dolci da ricorrenza e torte morbide; bavaresi; cenni di decorazione.

Il docente di “Dolci che passione” sarà il pastry chef Antonio Dell’Oro. Consulente di riferimento per scuole, importanti aziende e privati, Dell’Oro ha maturato esperienze nelle più importanti strutture in Italia e all’estero, lavorando e affiancando grandi maestri della pasticceria internazionale. Membro della Nazionale Italiana Cuochi, ha conquistato nel 2018 la medaglia d’oro alla World Culinary Cup nella sezione Pastry Art, uno dei più importanti concorsi al mondo.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.