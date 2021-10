Abusivismo nell’intermediazione immobiliare, il seminario di Fimaa Lecco

Un incontro per approfondire un tema importante

Per contrastare un fenomeno radicato anche nel nostro territorio, negli scorsi mesi è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa

LECCO – Fimaa Lecco ha organizzato un seminario in materia di abusivismo nell’attività di intermediazione immobiliare. L’appuntamento, rivolto sia agli addetti ai lavori che alle forze dell’ordine, si è svolto lunedì 25 ottobre presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco.

I lavori sono stati introdotti dal presidente Fimaa Lecco, Sergio Colombo, che ha evidenziato l’importanza del ruolo dell’agente immobiliare come garante delle compravendite e ha ricordato i rischi che l’esercizio abusivo della professione di intermediazione comporta per i cittadini e per la comunità. Quindi per approfondire la materia e analizzare la normativa vigente, è intervenuto l’avvocato Daniele Mammani, legale di Fimaa Italia. In particolare Mammani ha affrontato il tema relativo al perimetro dell’intermediazione immobiliare (chi può esercitarla, quali sono le condizioni di legalità…), approfondendo poi il tema delle segnalazioni di abusivismo immobiliare da fornire alle autorità competenti.

Hanno portato il loro contributo ai lavori anche Assunta Bassani della Camera di Commercio Como-Lecco e il tenente Trimboli della Guardia di Finanza di Lecco. Per contrastare un fenomeno diffuso e radicato anche nel nostro territorio, negli scorsi mesi è stato sottoscritto, proprio in sede camerale, un “Protocollo d’intesa per la trasparenza e il contrasto all’abusivismo e allo svolgimento irregolare dell’attività di intermediazione immobiliare”, fortemente voluto proprio da Fimaa Lecco.