Accordo ICAM-Loacker: si apre la collaborazione tra i due “big” del cioccolato

ICAM sarà tra i principali fornitori di cioccolato della Loacker

Agostoni: “Una collaborazione che ci riempie di orgoglio”

LECCO / ORSENIGO – Un accordo che apre ad un’importante collaborazione tra due grandi del settore: ICAM entra tra i fornitori di Loacker per la lavorazione delle fave di cacao della filiera produttiva, la produzione di pasta di cacao ed anche come fornitore di cioccolato per supportare Loacker in specifiche esigenze di sviluppo del proprio business, quando avrà attivato la produzione propria.

Unite da un percorso molto simile, queste due aziende sono accomunate da una forte tradizione familiare che ha tramandato di generazione in generazione la passione per la pasticceria, nel caso di Loacker e per il cacao e le sue innumerevoli declinazioni, nel caso di ICAM.

ICAM, nata a Lecco, da oltre 70 anni produce cioccolato e semilavorati del cacao di altissima qualità. Professionalità e impegno che non sono sfuggiti allo sguardo attento di Loacker che ha individuato nell’azienda, con sede operativa a Orsenigo, un interlocutore serio e coerente con i propri valori aziendali, adatto a fornire un contributo ideale nel mantenere alti gli standard di qualità dei propri prodotti.

“Una collaborazione che ci riempie di orgoglio, non solo per l’importanza che un’azienda come Loacker riveste nel panorama dolciario nazionale e internazionale, ma anche e soprattutto per l’approccio al business che condividiamo con loro”, ha dichiarato Angelo Agostoni, Presidente di ICAM Cioccolato.

“Operare con un partner commerciale con cui si condividono valori e obiettivi è la base di partenza perfetta per un rapporto che va oltre l’essere clienti e fornitori l’uno dell’altro, ma che apre la strada a una condivisione di esperienze, know how e visione strategica a 360 gradi, che ci auguriamo possa essere proficua e duratura nel tempo.”