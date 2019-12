Acel Energie: rinnovata la convenzione per la fornitura di gas con Anaci

LECCO – E’ stata rinnovata per il triennio 2019-2022, la convenzione per la fornitura di gas naturale con Acel Energie, azienda di riferimento per il territorio provinciale lecchese nella vendita di gas naturale ed energia elettrica ,e partner di Anaci Lecco da un decennio. Nella nuova convenzione riservata agli Associati Anaci lecchesi sono stati aggiornati, rispetto al 2015, i costi di fornitura della componente variabile della materia gas, con condizioni economiche vantaggiose ed estremamente concorrenziali rispetto alle offerte presenti oggi sul mercato libero.