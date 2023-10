Acinque. Colonnine auto elettriche, miglioramenti del servizio anche a Lecco

Nuova piattaforma e restyling delle colonnine per dare impulso alla mobilità elettrica sul territorio

Con l’applicazione A2A E-Moving, possibilità di prenotare il servizio di ricarica e pacchetti di abbonamento

LECCO – La società Acinque Innovazione ha avviato il processo di migrazione dal network Evway a quello di A2A E-Mobility, al fine di migliorare il servizio di ricarica offerto e raggiungere la piena interoperabilità delle proprie infrastrutture. Lecco e Monza le prime aree coinvolte, seguiranno Como, Varese e Sondrio.

La società, nell’ottica di un miglioramento continuo del servizio di ricarica, con l’operazione in corso, potrà garantire una sempre maggiore cooperazione tra gli EMSP (E-Mobility service Provider) fornendo la possibilità all’utente finale di utilizzare l’operatore che meglio rispecchia e soddisfa le proprie esigenze di ricarica.

Utilizzando l’applicazione A2A E-Moving, si potrà accedere ad un ventaglio di servizi, prima non presenti, quali: prenotazione del servizio di ricarica e pacchetti di abbonamento. La migrazione, iniziata a metà settembre, avrà termine a dicembre, quando l’intero parco colonnine Acinque sarà spostato sulla nuova piattaforma.

Questa operazione verrà accompagnata da un restyling delle stesse, personalizzate con nuove livree. Il progetto vuole dare un forte impulso alla diffusione della mobilità elettrica nei territori in cui il gruppo Acinque è radicato, attraverso lo sviluppo di soluzioni sempre più accessibili.

Durante la fase di migrazione, potrebbero insorgere disservizi temporanei, legati alla visibilità delle colonnine sulle piattaforme dei vari operatori. In particolare, giovedì 12 ottobre dalle ore 05.00 alle ore 12.00 le colonnine non saranno utilizzabili. Per il resto, le colonnine saranno comunque operative ed il servizio di ricarica sarà garantito utilizzando le istruzioni richiamate con il QR Code, apposto su ciascuna infrastruttura di ricarica.