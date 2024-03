Acinque lancia il Piano Industriale 2024-2028: focus su sostenibilità e crescita integrata

Nel quinquennio investimenti complessivi pari a 316 milioni di euro

“L’obiettivo è quello di generare valore a beneficio dei territori in cui operiamo”

MONZA – Il Consiglio di amministrazione di Acinque S.p.A. ha approvato il Piano Industriale 2024-2028 del Gruppo che prevede investimenti complessivi pari a 316 milioni di euro, di cui 54% ammissibili alla tassonomia finalizzati a garantire valore e continuità nel lungo termine per tutti i territori nei quali il Gruppo opera.

Il valore dei progetti correlati a specifici obiettivi per lo sviluppo sostenibile è pari a 270 milioni di euro (circa il 71% del totale), di cui 224 milioni di euro di investimenti riferiti al Gruppo e 46 milioni di euro connessi a interventi di efficientamento e riqualificazione energetica presso terzi.

“L’obiettivo strategico del Piano – sottolineano il presidente Marco Canzi e l’amministratore delegato Stefano Cetti – è quello di generare valore a beneficio dei territori in cui operiamo e di cui siamo diretta espressione. Il documento imprime ulteriore slancio nel nostro riposizionamento: sostenuto da 316 milioni di euro di investimenti, il Piano sviluppa infatti l’ambizioso proposito di rendere ancor più infrastrutturate e attrattive le città di riferimento attribuendo ai nostri territori un ruolo proattivo e protagonista”.

Acinque punta puntando a rafforzare il suo ruolo come attore di riferimento nella gestione integrata delle risorse energetiche, ambientali e idriche.

Il piano pone l’accento su “Transizione energetica” ed “Economia circolare” come fondamentali per uno sviluppo sostenibile, integrando soluzioni innovative e sostenibili per un utilizzo razionale delle risorse. Il Gruppo mira a diventare protagonista di una transizione ecologica giusta e inclusiva, considerando la dimensione sociale e impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra.

L’assetto organizzativo si rinnova con la creazione di 3 business unit per massimizzare sinergie e efficienze. Acinque si impegna in investimenti green, con progetti volti al risparmio di emissioni di CO2 e sviluppo sostenibile. Il Piano prevede investimenti totali di 316 milioni di euro, di cui il 71% dedicato a obiettivi di sviluppo sostenibile.

Le Business Unit, Reti e Infrastrutture, Ambiente, e Vendita e Soluzioni Energetiche, focalizzano rispettivamente su digitalizzazione, produzione di energia verde, e soluzioni energetiche innovative. La gestione finanziaria mira a mantenere solidi ratios finanziari, con un Ebitda previsto nel 2028 di 97,2 milioni di euro.

La presentazione di dettaglio del Piano Industriale 2024-2028 del Gruppo Acinque è consultabile sul sito internet della società www.gruppoacinque.it, nella sezione Investitori.