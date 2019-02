Partnership per educare all’utilizzo responsabile delle risorse idriche

Lario Reti e amministratori di condominio uniscono le forze

LECCO – L’acqua costituisce un bene primario che va utilizzato con intelligenza e responsabilità, adottando comportamenti che ne eliminino alla base gli inutili sprechi e ne favoriscano un consumo attento.

È un percorso di educazione civica che presuppone una sempre maggiore consapevolezza da parte di tutti i cittadini circa il valore di questa risorsa, grazie ad un’attività di informazione capillare.

Proprio sulla base di queste considerazioni, Lario Reti Holding SpA, società a capitale interamente pubblico partecipata dagli Enti Locali che svolge il ruolo di gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco, e ANACI Lecco, associazione cui aderiscono un centinaio di amministratori condominiali della provincia, hanno siglato una partnership.

Obiettivo primario la promozione, presso le migliaia di famiglie che vivono nei condomini gestiti dagli amministratori ANACI, di una cultura sempre più attenta al consumo dell’acqua, che dia il giusto valore a questa risorsa e ne riduca gli sprechi.

Un tavolo di confronto e un obiettivo comune

La convenzione, siglata dal Direttore generale di Lario Reti Holding Vincenzo Lombardo e dal Presidente di ANACI Lecco Marco Bandini, si propone inoltre di avviare un tavolo di confronto continuo con l’obiettivo, tra gli altri, di ricevere costanti informazioni sulle novità in termini di servizi per i cittadini e di contribuire a realizzare un’anagrafe dei nuclei familiari condominiali per l’applicazione delle nuove tariffe idriche pro-capite.

“Crediamo sia importante costruire con gli amministratori condominiali di ANACI un rapporto di dialogo e collaborazione che ci consenta, insieme, di raggiungere un comune obiettivo: migliorare il nostro servizio e favorire una sempre più matura consapevolezza circa il valore dell’acqua e l’importanza di una educazione al suo consumo” afferma Vincenzo Lombardo, Direttore generale di Lario Reti Holding.

“Con questa convenzione ANACI Lecco prosegue nel proprio impegno di creare relazioni positive e propositive con i soggetti di riferimento in ambito provinciale sui grandi temi che toccano da vicino le nostre comunità. Con Lario Reti Holding vogliamo proseguire il percorso già positivamente avviato con SILEA, ACEL Energie e AEVV Impianti, creando un canale di collaborazione dedicato e favorendo la crescita di una autentica cultura della sostenibilità nei condomini che amministriamo”, afferma Marco Bandini, presidente di ANACI Lecco