Agenti di commercio, il presidente Petranzan a Lecco: “Fnaarc è al fianco della categoria”

1.500 gli agenti di commercio attivi in Provincia di Lecco, la presidente Maggi traccia il bilancio del suo primo anno di mandato

Il presidente nazionale Alberto Petranzan evidenzia le difficoltà: “Caro benzina e costi in aumento, ecco come chiediamo di essere sostenuti”

LECCO – Un anno di attività al fianco degli agenti di commercio, tra consulenze, assistenza sui contratti, pratiche previdenziali e conciliazioni, ma anche un impegno più ampio per tutelare una categoria che continua a rappresentare “un anello fondamentale del sistema economico”. È il bilancio tracciato questa mattina da Agenti FNAARC Lecco, l’associazione degli agenti e rappresentanti di Commercio, guidata dalla presidente Francesca Maggi insieme al consiglio direttivo. L’occasione è stata la presenza in città del presidente nazionale FNAARC Alberto Petranzan.

I numeri restituiscono la dimensione di una professione tutt’altro che marginale. Sono circa 1.500 gli agenti e le società di agenzia attivi nella provincia di Lecco, mentre in Lombardia gli agenti attivi sono 38.677, il 19% del totale nazionale. A livello italiano sono circa 227 mila gli agenti contribuenti Enasarco nel 2025: il 74% è plurimandatario, mentre il 26% opera come monomandatario. Nel complesso, gli agenti rendono possibili ogni anno transazioni economiche stimate tra i 400 e i 500 miliardi di euro.

Una categoria che, però, deve fare i conti con una professione sempre più impegnativa e con costi crescenti. L’età media di ingresso nel mestiere è di 36,5 anni, mentre soltanto il 19% degli agenti ha meno di 40 anni. “È una professione tosta – ha sottolineato Petranzan –. I giovani faticano, magari iniziano ma poi mollano. Ti approcci a questo lavoro da dipendente, ma di fatto sei imprenditore di te stesso”.

In questo scenario assume particolare importanza il ruolo della federazione e dell’associazione territoriale. Francesca Maggi, presidente di FNAARC Lecco, ha ribadito come l’assistenza rappresenti uno degli elementi essenziali per chi svolge questa professione. “Cosa ci chiedono i nostri soci? Di essere ascoltati. Offriamo assistenza a 360 gradi, dall’analisi dei contratti al fisco, dalle pensioni alla formazione. Ci siamo, vogliamo che i nostri associati lo sappiano”.

Nell’ultimo anno FNAARC Lecco ha effettuato 101 consulenze e 50 conciliazioni, strumenti che consentono di affrontare e risolvere le controversie evitando, quando possibile, di arrivare a una causa e quindi in tribunale. Un’attività che si aggiunge ai numerosi servizi messi a disposizione degli associati: consulenza legale e fiscale, verifica dei contratti di agenzia anche prima della firma, calcolo delle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi, pratiche Enasarco e Inps, contabilità, dichiarazioni dei redditi, formazione e corsi di abilitazione.

“FNAARC Lecco è persone – viene sottolineato dall’associazione –. È il consiglio, espressione di settori diversi, formato da agenti che ogni giorno vivono in prima persona questa professione, con tutte le sue sfide e sfaccettature. Ed è anche la squadra di professionisti che Confcommercio Lecco mette a disposizione di ogni associato”. Un punto di riferimento che punta quindi non soltanto alla consulenza, ma anche all’ascolto e alla costruzione di soluzioni concrete.

A evidenziare il valore della professione è stato anche Fabio Dadati, presidente di Confcommercio Lecco, che ha parlato del ruolo di “cerniera” svolto dall’agente di commercio. In un periodo segnato dalle difficoltà per le imprese, ha sottolineato la necessità di tutelare chi svolge questa attività.

“Che l’impresa sia individuale o commerciale, l’agente di commercio svolge un ruolo di intermediazione seria e professionale. È un lavoro bellissimo, se fatto bene, che consente di spostarsi, conoscere, imparare”. Proprio per questo, secondo Dadati, la categoria deve essere sostenuta e valorizzata.

Dalla dimensione territoriale a quella nazionale, Petranzan ha quindi rivolto un riconoscimento diretto alla realtà lecchese: “Per me è una festa essere qui, complimenti a Francesca per il lavoro svolto, ci servono presidenti dinamici e propositivi. Siete un riferimento per il vostro territorio e un orgoglio per il movimento nazionale”.

Il presidente nazionale ha definito gli agenti di commercio veri e propri imprenditori, ribadendo l’importanza del lavoro assistenziale e di supporto svolto dalla federazione. “Grazie alla FNAARC gli agenti di commercio possono svolgere la loro attività senza preoccupazioni, a quelle ci pensiamo noi. Come possiamo fare bene gli agenti di commercio se dobbiamo essere anche avvocati per studiare i contratti che ci vengono proposti? Per dirne una”.

Tra le questioni più sentite c’è poi quella della mobilità, a partire dal costo del carburante. Per gli agenti l’automobile non è semplicemente un mezzo di trasporto, ma uno strumento di lavoro indispensabile: la percorrenza media annua è di circa 25 mila chilometri, con una quota maggioritaria che supera i 40 mila, per un totale di oltre 6 miliardi di chilometri percorsi ogni anno dalla categoria. L’auto viene inoltre sostituita mediamente ogni quattro anni, contro i 7-8 anni della media nazionale.

“Il caro benzina è un problema concreto – ha ribadito Petranzan –. L’auto è il nostro ufficio. Speriamo che il Governo riesca a riconoscerci come categoria da tutelare in questo senso e offra sconti sul carburante”.

La richiesta della federazione riguarda anche la fiscalità dell’auto. Attualmente il limite del costo fiscalmente riconosciuto dell’autovettura è fissato a 25.822 euro, una soglia che FNAARC chiede da anni di aggiornare perché non adeguata all’aumento dei costi delle automobili. Per gli agenti e rappresentanti di commercio la deducibilità dei costi è pari all’80%, nei limiti previsti dalla normativa.

“Aiutare la nostra categoria è dare fiato alle aziende” ha concluso il presidente nazionale. Perché dietro l’agente di commercio, hanno ribadito da FNAARC, “ci sono imprenditori che ogni giorno mettono in campo tempo, competenze e risorse per tenere in movimento una parte importante dell’economia. E proprio in una fase in cui avviare e mantenere un’attività è sempre più complesso, il sostegno della rappresentanza e dell’assistenza diventa per la categoria un elemento decisivo”.

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