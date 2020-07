Agricoltura e sicurezza sul lavoro, Coldiretti: “Bene il nuovo bando Inail”

Coldiretti plaude all’avviso pubblico Inail per contributi a favore di sicurezza e ambiente

“Aiuterà all’acquisto di mezzi sempre più sicuri e meno inquinanti”

LECCO – Accolto con soddisfazione il nuovo Avviso pubblico “Isi Agricoltura 2019-2020” pubblicato dall’Inail e dedicato al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta di finanziamenti per incentivare le micro e piccole imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro, caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre i rumori o il rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Il nuovo avviso pubblico sostiene con incentivi a fondo perduto l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori e macchinari più sicuri e meno inquinanti. La copertura è significativa: 65 milioni di euro, di cui 20 milioni finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

“È importante incentivare l’innovazione per garantire un livello sempre più alto della sicurezza sul lavoro in agricoltura – commenta il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi – Ricordiamo infatti che nei primi cinque mesi del 2020 in agricoltura si è registrata una riduzione considtente degli infortuni. L’andamento registrato conferma il prezioso lavoro di ammodernamento delle imprese agricole fatto in questi anni anche nelle province lariane per rendere il lavoro in agricoltura tecnologicamente più avanzato, ma anche più sicuro. Molto resta tuttavia ancora da fare e per questo è necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi per la semplificazione, la trasparenza, l’innovazione tecnologica e la formazione, che sappiano accompagnare le imprese nello sforzo di prevenzione in atto. Per questo sono importanti le risorse che Inail mette a disposizione delle imprese agricole per rinnovare ed ammodernare il parco macchine attualmente in circolazione”.