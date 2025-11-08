Agricoltura montana: da Regione quasi 500mila euro per le aziende lecchesi

A livello regionale stanziati 17,7 milioni di euro per mantenere viva l’agricoltura di montagna

Zamperini: “Aiuto concreto per le imprese che operano nei territori più fragili della Lombardia”

LECCO – Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, presidente della Commissione Montagna, esulta per lo stanziamento da parte di Regione Lombardia di oltre 17,7 milioni di euro a sostegno di 4500 aziende agricole delle aree montane lombarde grazie al decreto 15540 del 31 ottobre 2025 per il sostegno alla zone con svantaggi naturali di montagna.

Nella provincia di Lecco sono state 154 le aziende agricole beneficiarie, per un contributo complessivo di 438.935,88 euro. Per Zamperini il finanziamento regionale è “un segnale concreto di attenzione verso la nostra montagna, che testimonia l’impegno di Regione Lombardia nel sostenere chi vive e lavora ogni giorno nei territori lecchesi, dal lago alle valli più alte”.

“Premiando l’impegno e la tenacia di chi vive la montagna mantenendo così attivo il territorio. Uomini e donne che ogni giorno custodiscono il paesaggio, assicurano presidio ambientale e tramandano le nostre tradizioni rurali. La montagna non chiede assistenza, ma strumenti per restare competitiva e attrattiva: questo bando rappresenta un segnale concreto di attenzione e di fiducia verso chi sceglie di continuare a lavorare in quota, nonostante le difficoltà”.

“Come Presidente della Commissione Montagna – conclude il consigliere regionale – considero ogni intervento di questo tipo un investimento sulla coesione sociale e sul futuro delle nostre ‘terre alte’. Ringrazio l’Assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi per l’impegno costante a favore delle aree montane. Sostenere l’agricoltura di montagna significa difendere identità, lavoro e paesaggio: è una scelta di civiltà che rende la Lombardia più forte e più unita”.