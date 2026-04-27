Agrinatura festeggia il 25° anniversario nel segno della consapevolezza e della sostenibilità

Lariofiere ospiterà160 espositori e 100 produzioni d’eccellenza da tutta Italia e non solo

Dal 1° al 3 maggio tre giorni di esposizioni, attività e laboratori aperti a tutti

ERBA – Grande entusiasmo alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dei Agrinatura che quest’anno raggiunge il suo 25° anniversario. La manifestazione si svolgerà dal 1 al 3 maggio e ospiterà ben 160 espositori provenienti da tutta Italia e anche tre dall’estero: Giordania, Bulgaria e Estonia.

La fiera si presenta come appuntamento di riferimento per il mondo agricolo, ambientale e forestale oltre ad essere un’importante piattaforma di dialogo e confronto tra imprese agricole, enti, operatori e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una visione integrata e consapevole del sistema rurale.

Il tema del 2026 di Agrinatura è “Coltiviamo la consapevolezza – Da 25 anni la terra lariana ci insegna il futuro”. Il progetto è sostenuto dalla Camera di Commercio Como-Lecco con l’obiettivo di valorizzare le imprese lariane, promuovere le diverse vocazioni del territorio e raccontare la ricchezza e la biodiversità del sistema agricolo locale.

Al centro della tre giorni di Agrinatura sarà l’intera filiera agricola rappresentata in tutte le sue espressioni dalle coltivazioni locali al benessere animale, dalla floricultura e orticoltura alla gestioni forestale e la tutela della biodiversità mettendo al centro il rapporto tra uomo-ambiente-territorio.

A fare gli onori di casa il vice-presidente di Lariofiere, Patrizio Musitelli: “Ringrazio tutti i partner di progetto che ci sostengono da 25 anni. Questo traguardo rappresenta anche un momento di rilancio, Agrinatura infatti è una piattaforma evoluta capace di interpretare le trasformazioni del comparto agricolo e favorirne lo sviluppo in chiave sostenibile, innovativa e integrale”.

“Fin dalla sua nascita Agrinatura ha rappresentato un’espressione concreta della dimensione rurale del territorio e del settore agricolo che è importante anche dal punto di vista turistico. Inoltre, vuole essere un luogo per creare sinergie tra i vari operatori del settore e consumatori. Le direttrici di questa edizione sono la valorizzazione dell’agricoltura territoriale, la promozione della filiera corta, la tutela del patrimonio naturalistico e la costruzione di un nuovo rapporto tra uomo e ambiente. La manifestazione coniuga formazione, divulgazione e sviluppo economico rendendola accessibile a tutti favorendo una cultura legata al territorio e alle sue radici per valorizzare un comparto spesso marginalizzato per restituirgli nuova centralità”.

A sostegno del progetto c’è la preziosa partnership con il Parco Regionale Valle del Lambro che quest’anno avrà 1500m² di spazio all’interno di Lariofiere. Il presidente Marco Ciceri sottolinea l’importante rapporto tra i due enti stabilitosi 15 anni fa: “Abbiamo scommesso in questa avventura e oggi posso dire che abbiamo vinto questa scommessa. Di anno e anno abbiamo ampliato la nostra partecipazione e sono grato a chi lavora nel parco, e tutte le associazioni che ci rappresenteranno”.

“Faremo ben 40 attività nei tre giorni di Agrinatura, e quest’anno ci focalizzeremo sugli insetti impollinatori perché tutto dipende dal contributo di questi piccoli amici. L’attività agricola infatti non potrebbe esistere altrimenti. Ci saranno 12 isole dedicate a api, farfalle e bombi. Inoltre, vogliamo allargare a tutto il territorio lombardo la conoscenza del lavoro di Lariofiere, così abbiamo invitato tutti i presidenti e direttori dei parchi regionali di Regione Lombardia per festeggiare insieme il 25° anniversario”.

Il presidente di Coldiretti Como-Lecco, Fortunato Trezzi, si è invece collegato in diretta video dal Brennero in quanto impegnato a portare avanti una protesta al confine tra Italia e Svizzera per la tutela del Made in Italy: “Siamo qui con molti coltivatori anche di Como-Lecco al fine di tutelare i loro diritti, i loro redditi e per difendere la salute di tutti i nostri cittadini. Ci vediamo in Agrinatura per portare avanti la forza della nostra agricoltura lariana”.

Pietro Castelli, membro di giunta di Camera di Commercio Como-Lecco con delega all’agricoltura ha commentato con entusiasmo la manifestazione fieristica: “Sono 25 anni di Agrinatura, una manifestazione che coinvolge sempre di più il territorio partendo dalle piccole aziende e fino alle eccellenze. I parchi, inoltre, sono fondamentali perché portano un assaggio naturalistico del nostro territorio anche dal punto di vista turistico. Quest’anno abbiamo aggiunto qualcosa alla manifestazione coinvolgendo i partner che utilizzano la tecnologia in agricoltura, al fine di ridurre gli impatti ambientali sul territorio”.

Il presidente di ConfAgricoltura Como-Lecco, Silvio Maspero, richiama il tema del 2026: “Dobbiamo al futuro con la consapevolezza del presente. Oggi abbiamo tanti giovani che guardano con entusiasmo al settore con nuove idee e prospettive in termini di salvaguardia del territorio e di operatività delle aziende. Dobbiamo educare il consumatore alla biodiversità puntando alla filiera corta e alla stagionalità per consegnare ai nostri figli di crescere in un ambiente sano”.

Mentre, il direttore di Cia Alta-Lombardia, Donato Campolieti, ha sottolineato i problemi della filiera che devono e possono essere affrontati un scenario come Agrinatura: “Noi dobbiamo coltivare la consapevolezza a tutta la società civile. Stiamo affrontando diverse battaglie riguardo la salvaguardia del territorio, come patrimonio comune. Un territorio sempre più abbandonato e consumato. Ci sono temi di cui i cittadini devono essere consapevoli: bisogna lavorare sulla politica comunitaria e il Mercosur che oggi potrebbe essere l’arma letale per l’economia europea”.

“Un altro problema sono le tante guerre in atto che stanno facendo impazzire i costi di produzione tra gasolio e fertilizzanti. I coltivatori oggi stanno abbandonando la produzione agricola. Ci sono tante sfide da affrontare per far si che il settore possa continuare ad essere resiliente sul territorio e Agrinatura può darci una mano a parlarne e trovare soluzioni innovative”.

Infine, Francesca Biffi, vice presidente Coldiretti Como-Lecco: “I problemi ci sono e anche noi facciamo fatica, però dietro a questi ci è anche una grande forza e volontà di andare avanti. Vogliamo parlare della nostra identità di quello che facciamo concretamente ogni giorno. Rappresentiamo un sistema che va ad abbracciare il consumatore finale per mostragli come funziona la nostra filiera. Noi agricoltori siamo un presidio del territorio e lavoriamo ogni giorno per tutelarlo con passione”.