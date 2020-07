Aiuto Affitto, terminati i contributi: stanziati quasi 180 mila euro a Lecco

Stanziati 179 mila euro dal Comune di Lecco in aiuto alle famiglie in difficoltà con l’affitto

Il fondo era stato aumentato di 76 mila euro ed è ora esaurito

LECCO – Terminati i contributi stanziati dal Comune di Lecco per i nuclei familiari con alloggi in locazione sul libero mercato o alloggi in godimento o alloggi definiti “servizi abitativi sociali” in difficoltà nel pagamento dei canoni a causa di licenziamento, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratto, malattia o conseguenze collegate con l’emergenza Covid-19.

Il contributi assegnati seguendo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste così come previsto dall’avviso pubblico, hanno infatti raggiunto l’ammontare complessivo dei fondi stanziati, pari a 179.811 euro, ovvero 103.811 euro di stanziamento iniziale, incrementato di ulteriori 76.000 euro.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0341 481302 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica. casa@comune.lecco.it.