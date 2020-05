Al Politecnico di Lecco due incontri dedicati alle PMI

Robotica collaborativa e fabbrica e il futuro della manifattura nell’epoca post-Covid

Due incontri a misura di PMI promossi dal Politecnico di Lecco

LECCO – Nell’ottica di agevolare il mondo delle PMI nell’accesso ai processi di innovazione e di condividere conoscenze e best practice, gli appuntamenti online di PMI Network trattano tematiche tecniche di interesse per l’intero comparto industriale transfrontaliero e argomenti trasversali connessi al particolare contesto socio-economico che stiamo vivendo.

Ciascun partner di progetto è coinvolto in prima linea secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, per stimolare lo sviluppo di un network in grado di mettere a sistema e condividere strumenti e strategie a beneficio di tutte le PMI aderenti per incentivare processi di cooperazione e interazione transfrontaliera.

La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI, capofila di progetto lato Svizzera, propone giovedì 28 maggio alle ore 11:00 il Tech Talk “La robotica collaborativa per le PMI: una soluzione accessibile e flessibile”.

A parlarne due esperti del Dipartimento Tecnologie Innovative di SUPSI: Andrea Bettoni, docente-ricercatore senior che si occupa di mass customisation e sostenibilità nei processi produttivi, intese come capacità di adattarsi in modo simbiotico al lavoratore e Elias Montini, ricercatore il cui principale ambito di ricerca riguarda i processi di digitalizzazione e l’automazione adattiva per supportare l’interazione uomo-macchina. In questi mesi come mai prima abbiamo constatato come un’incontrollabile pandemia possa sconvolgere i sistemi produttivi di tutto il mondo. Ecco che la robotica collaborativa, e quindi la collaborazione uomo-macchina, diventa nostra alleata permettendoci di rimanere operativi e di adattare in modo flessibile la produzione alle mutevoli condizioni esterne ed interne. L’avvento dei robot collaborativi, abbordabili e facilmente integrabili, diventa un’opportunità imprescindibile per qualsiasi piccola o media impresa, non come modello di sostituzione dell’operatore umano ma come strumento di amplificazione delle sue capacità. Nasce un nuovo paradigma in cui l’azienda va oltre la resilienza e diventa capace di sfruttare le opportunità di business nelle avversità. Il Tech Talk è rivolto ai responsabili della gestione di produzione, ai CEO, ai responsabili delle risorse umane, interessati a capire che rilevanza avrà questa tecnologia nel futuro del mercato.

Continuano anche le occasioni per conoscere il mondo di PMI Network: giovedì 4 giugno alle ore 9:00 il responsabile scientifico del progetto Marco Tarabini, ospite del convegno di Fabbrica Futuro, presenterà, all’interno della sessione “Il futuro della manifattura nell’epoca post-Covid: ripensare processi, tecnologie e catene del valore”, le potenzialità, gli obiettivi e gli strumenti del progetto. In particolare, i partecipanti potranno conoscere più nel dettaglio l’approccio metodologico di PMI Network basato sul Cooperation Framework, un contenitore innovativo composto da una piattaforma online (Cooperation Platform, www.pmi-network.eu) e da personale dedicato al trasferimento tecnologico (Innovation Experts), oltre a restare aggiornati sui risultati ottenuti dalle attività di ricerca e cooperazione finora svolte.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare la sezione eventi della Cooperation Platform www.pmi-network.eu

I partner di PMI Network:

Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco (capofila Italia)

SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (capofila Svizzera)

Fondazione Politecnico di Milano

Camera di Commercio Como-Lecco

Confartigianato Imprese Lombardia

Confartigianato Imprese Lecco

A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco

AITI – Associazione Industrie Ticinesi