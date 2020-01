Al via ApiLab. La business school laboratoriale del Gruppo Giovani Imprenditori

Nel primo incontro si parla di Digital Integration

Silipigni: “Esperienza di dialogo e di confronto su tematiche attuali”

LECCO – Prende il via ApiLab – Apprendere per innovare, la business school laboratoriale e non convenzionale rivolta a imprenditori e manager promossa dal Gruppo Giovani imprenditori di Api. Il primo incontro si terrà mercoledì 29 gennaio, dalle 13.30 alle 17.30 presso la sede di Api Lecco, sul tema della Digital Integration.

Format pratico

“L’obiettivo è quello di creare una comunità di confronto, formata da imprenditori, riunita attorno a un tavolo per discutere e confrontarsi, grazie alla presenza di esperti, su alcune delle tematiche attuali che riguardano il mercato di oggi e i suoi mutamenti futuri” ha dichiarato Laura Silipigni, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Api che ha sottolineato la scelta di un format, con incontri pomeridiani della durata di quattro ore, che unisce nozioni teoriche e case history con esercizi pratici e laboratoriali.

“ApiLab vuole inoltre essere un’esperienza di dialogo tra imprenditori e un’occasione per costruire una sana cultura aziendale grazie anche alla presenza di esperti legati all’Associazione stessa. Tra i relatori saranno infatti presenti alcuni responsabili di Area di Api, come nell’incontro dedicato agli strumenti sindacali per la gestione del personale con Mario Gagliardi”.

Tematiche scelte dagli imprenditori

Le tematiche trattate rispondono alle esigenze emerse dagli imprenditori stessi e alle logiche del lifelong learning. “L’apprendimento continuo è indispensabile in un contesto in cui il rapido cambiamento dei processi impone l’aggiornamento delle competenze e la ricerca di nuovi modi di leggere e interpretare gli scenari. L’obiettivo di ApiLab è quello di avere degli imprenditori business ready”, ha spiegato Tiziana Montana dell’Area scuola e accompagnamento al lavoro. Si parte dalla digital trasformation, si passa dalla gestione dei cambiamenti e problem solving, alla gestione del personale fino a imparare come comunicare la propria cultura all’interno e all’esterno dell’azienda. A seguire verranno toccate altre tematiche quali la fiscalità, la finanza di impresa ma anche l’estero, l’innovazione e il controllo d’impresa.

Partner dell’iniziativa Openjobmetis S.p.A., agenzia per il lavoro presente sul mercato italiano da oltre 19 anni, attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale e HC, società del gruppo Openjobmetis, leader nel change management e nel coaching, dedicata esclusivamente a immaginare, disegnare e realizzare interventi che aiutano manager, professional e talenti nel saper fare

la differenza nei rispettivi ambiti aziendali.

Il primo appuntamento sulla Digital Integration

Appuntamento dunque mercoledì 29 gennaio con Francesco Seghezzi, presidente Fondazione Adapt, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali. Durante l’incontro si discuterà di come l’impatto della globalizzazione e quello parallelo dello sviluppo tecnologico abbiano cambiato il volto dell’industria e, con esso, quello del modo di lavorare e di intendere il lavoro. Tra le nuove direttrici ci saranno una maggiore flessibilità sui tempi e i luoghi di lavoro, insieme a una maggior incidenza delle transizioni tra diversi posti di lavoro oltre che una rinnovata importanza del ruolo della formazione. L’incontro evidenzierà i nuovi scenari collaborativi per i sistemi di relazioni industriali che la digitalizzazione potrà aprire.

Gli appuntamenti

Gli incontri, rivolti a massimo 15 partecipanti, si terranno dalle 13.30 alle 17.30 presso la sede di Api Lecco, sono gratuiti e la priorità verrà data agli iscritti ad Api. Per informazioni e adesioni contattare la Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api allo 0341.282822.