Al via il tesseramento 2026 di Confartigianato: la forza creativa degli artigiani muove l’Italia

LECCO – Confartigianato ha dato il via alla Campagna di Tesseramento 2026 rilanciando il valore dell’“Intelligenza artigiana” sinonimo di “Intelligenza creativa”, un binomio che racconta la capacità degli imprenditori di dare forma alle idee, trasformandole in prodotti e servizi unici, espressione di eccellenza, ingegno e passione.

La creatività è il filo che unisce tradizione e innovazione, radici e futuro. È ciò che rende ogni impresa artigiana un laboratorio di autenticità e cambiamento, dove si custodiscono antichi mestieri e si sperimentano nuove tecnologie. È questa sinergia che fa dell’artigianato uno dei pilastri del made in Italy, simbolo nel mondo di qualità e bellezza.

Ogni giorno, chi progetta, plasma, costruisce, cucina o programma contribuisce a creare valore per la collettività. Ogni gesto degli imprenditori artigiani è un atto di costruzione di un futuro più sostenibile e inclusivo, fondato su persone, innovazione e comunità.

Entrare in Confartigianato significa far parte di una rete che trasforma il talento individuale in forza condivisa, trovando risposte qualificate ad ogni domanda, ascolto e supporto in funzione di ogni esigenza. Che si tratti di necessità relative all’attività imprenditoriale piuttosto che di bisogni dell’artigiano, dei suoi collaboratori e della sua famiglia, in Associazione si trova sempre una soluzione, già strutturata o cucita su misura addosso all’associato, grazie alla possibilità di appoggiarsi sulla società di servizi UA Unionservice e su Confartigianato Persone.

Una grande famiglia, piuttosto che la “Casa delle soluzioni”: a Confartigianato Imprese Lecco e ai suoi esperti, volti noti e voci familiari per gli associati, ci si rivolge con fiducia, nella certezza di ricevere attenzione e supporto efficace.

Confartigianato infatti è al fianco di chi produce valore, tutelando ogni giorno la cultura produttiva artigiana e sostenendo le imprese nella loro crescita. Perché l’intelligenza e la creatività degli artigiani, protagonisti della doppia transizione verde e digitale, sono la chiave per costruire il futuro del Paese.

“L’intelligenza artigiana è la nostra forza più autentica: è la capacità di trasformare un’idea in qualcosa di concreto che rimane, che serve, che migliora la vita delle persone, con le competenze che caratterizzano le nostre imprese e ne fanno un pilastro per il made in Italy amato e ammirato in tutto il mondo – commenta il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva -. Dietro ogni azienda artigiana c’è un patrimonio di creatività, passione e responsabilità verso il territorio, ma ci sono soprattutto le persone, il cuore di ogni impresa. Confartigianato è un luogo in cui talento e comunità si incontrano per costruire il futuro, valorizzando il saper fare artigiano e chi ne è il vero interprete”.

“Gli artigiani sono protagonisti di un’Italia che crea, innova e non smette mai di mettersi in gioco, mostrando coraggio e resilienza – aggiunge il segretario generale Matilde Petracca -. Il nostro compito è accompagnare imprese e persone nelle sfide quotidiane, sostenerle nei percorsi di crescita e valorizzare quel sapere unico che le distingue e che è riconosciuto universalmente. Gli associati di Confartigianato non sono mai soli: hanno sempre accanto professionisti che credono nel talento artigiano e sanno come valorizzarlo, mettendo a disposizione le loro competenze e le conoscenze in tutte le materie che trattiamo (dall’avvio di impresa al fiscale, dal welfare al sindacale, dalla formazione ai bandi). L’Associazione è un luogo nel quale trovare risposte, ma anche in cui potersi confrontare, dove potersi incontrare e creare nuove occasioni di business e di crescita, imprenditoriale e personale”.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tesseramento di Confartigianato Imprese Lecco (tel. 0341/250200, mail: tesseramento@artigiani.lecco.it).