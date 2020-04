 Al via oggi i corsi di formazione online di Api Lecco e Sondrio

“E’ l’inizio di una nuova era per la nostra associazione”

Decine di aziende già prenotate per partecipare alle lezioni in teleformazione direttamente dall’ufficio o da casa

LECCO – Oggi è partito il primo corso di formazione online di Api Lecco e Sondrio. E’ una nuova modalità di offrire questo servizio alle aziende che sta già riscuotendo un ottimo successo con decine di partecipanti già prenotati per i primi corsi in teleformazione di aprile e maggio.

“Stiamo vivendo tempi in cui siamo messi alla prova – commenta il co-direttore di Api Lecco e Sondrio Marco Piazza -, tempi in cui è necessario ripensare e trovare nuovi metodi di lavoro, anche mai sperimentati prima. I corsi di formazione sono sempre stati il fiore all’occhiello di Api Lecco, così fin dall’inizio del lockdown abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore per poter continuare ad offrire questo servizio alle imprese”.

“Grazie alla piattaforma GoToMeeting – prosegue la responsabile della formazione Stefania Beretta – abbiamo trovato il mezzo ideale, portando i nostri corsi sul web e rendendoli accessibili a tutti comodamente dall’ufficio in azienda o anche da casa. Lo abbiamo proposto agli imprenditori e la risposta è stata incredibile con decine di prenotazioni: oggi abbiamo iniziato una nuova era per Api Lecco”.

I corsi di formazione online di Api Lecco e Sondrio sono aperti a tutte le aziende e sono certificati, anche quelli gratuiti proposti dal Fapi (Fondo di Formazione della Piccola e Media Industria di Confapi e delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL) e coprono vari ambiti: area gestionale, area linguistica/internazionalizzazione, area informatica, qualità, ambiente e sicurezza, processi produttivi e soft skill (comunicazione, motivazionale, problem solving).