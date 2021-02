In partenza il corso “barman” organizzato da Confcommercio Lecco e dalla Fipe

Al via il prossimo 1 marzo: 35 ore di lezione rivolte a operatori del settore o ad aspiranti barman

LECCO – Messi alla dura prova da mesi di chiusure e limitazioni molto pesanti, i locali ora guardano con moderata fiducia alle prossime settimane. La speranza è quella di poter tornare, se non alla normalità, almeno a una situazione sostenibile sia dal punto di vista degli afflussi di clienti che della gestione economica.

Per affrontare le prossime sfide in un contesto che continuerà comunque a essere caratterizzato da emergenza e incertezza, chi gestisce un bar o chi lavora in un locale è consapevole di quanto possano contare – e quindi fare la differenza – qualità e professionalità.

E’ proprio per questo motivo che il Cat Unione Lecco srl, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha deciso di riproporre nuovamente il corso barman-livello base. Il percorso formativo di 35 ore prenderà il via il prossimo 1 marzo: le iscrizioni vanno effettuate entro il 18 febbraio.

Il corso, organizzato in collaborazione con Fipe Lecco, è rivolto agli operatori del settore che vogliono migliorare la loro professionalità, agli aspiranti imprenditori che pensano di avviare un’attività e anche agli appassionati di cocktail interessati ad acquisire i segreti del mestiere.

Ogni lezione – il lunedì e il martedì dalle ore 18 alle ore 21.30 – prevede esercitazioni pratiche con l’ausilio di work-station professionali presso la cucina attrezzata che si trova nella sede di Confcommercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Il percorso formativo si terrà nelle seguenti giornate: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 marzo.

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911 – formazione@ascom.lecco.it.