Alberto Negri confermato presidente del gruppo autoveicoli

Rinnovato completamente il Direttivo che resterà in carica per il quinquennio 2024-2029

“Le concessionarie stanno vivendo un momento di sostanziale stabilità”

LECCO – L’assemblea del Gruppo Autoveicoli di Confcommercio Lecco ha eletto all’unanimità alla carica di presidente per il prossimo quinquennio 2024–2029 Alberto Negri, legale rappresentante della ditta Renzo Negri Snc di Negri Antonio e C. con sede a Pescate.

Per Negri si tratta di una conferma, visto che ricopriva già il ruolo dal 2019 (quando aveva raccolto il testimone da Renato Mariani, storico imprenditore del settore delle concessionarie recentemente scomparso). Nel corso dell’assemblea, tenutasi lunedì 11 marzo presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi, sono stati poi eletti, sempre all’unanimità, come consiglieri Lorenzo Cogliati, legale rappresentante della Autocogliati Spa di Merate; Mauro Finiguerra, legale rappresentante della Finimotor F.lli Finiguerra di Civate; Enrico Redaelli, legale rappresentante della F.lli Redaelli Snc di Sirone. Tutti e tre sono new entry nel Direttivo della categoria.

Il neo eletto presidente ha ringraziato i presenti per la fiducia accordatagli, ricordando il rinnovo dell’adesione a Federauto che ha permesso un potenziamento delle informazioni per gli associati. Sulla situazione attuale del mercato, Negri ha sottolineato: “Le concessionarie stanno vivendo un momento di sostanziale stabilità: i tempi di consegna si sono accorciati e di fatto siamo tornati alla normalità. L’ibrido è in crescita anche grazie agli incentivi, mentre finora le vendite di autoveicoli elettrici non sono ancora decollate. Come comparto abbiamo ben presente il “paletto europeo” del 2035, data oltre la quale non si potranno più vendere nuove auto con motori benzina o diesel”.