Alla scoperta delle nuove forme di finanziamento coi Giovani di Confcommercio Lecco

“Opportunità da cogliere per affrontare le nuove sfide quotidiane”

Incontro con il Fondo di Garanzia promosso dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco

LECCO – Mettere in evidenza le nuove opportunità per chi vuole mettersi in proprio o vuole rilanciare l’impresa di famiglia. E’ questo l’obiettivo dell’incontro “Ri-cominciare: nuove forme di finanziamento per affrontare le nuove sfide quotidiane”, organizzato dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco e in programma martedì 5 aprile alle ore 18 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Durante il convegno, che vede il coinvolgimento del Fondo di Garanzia (il Confidi di Confcommercio Lecco), verranno illustrate le principali forme di finanziamento disponibili oggi sul mercato per sostenere un’attività o avviarla, incluso il bando ConfidiAmo, voluto da Regione Lombardia.

“E’ un incontro che abbiamo voluto organizzare come Gruppo Giovani proprio per il contesto storico in cui siamo calati: dopo due anni di pandemia, ora si è aggiunta una drammatica situazione di conflitto in Ucraina che porta nuove incertezze – spiega il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno – Alla luce di tutto questo, ci è sembrato importante “ricordare” agli associati quello che Confcommercio Lecco può offrire non solo con i servizi classici, ma anche con il Confidi, che invece troppo spesso non viene considerato tra quelli prioritari. E’ invece fondamentale che chi è iscritto a Confcommercio sappia di potere contare sul prezioso supporto fornito dal Fondo di Garanzia”.

E aggiunge: “In un mondo in cui il fare imprese è in continua evoluzione, anche la parte finanziaria deve essere seguita da consulenti specializzati. Rivolgendosi al Fondo, è possibile trovare professionisti esperti che possono assistere l’imprenditore nella gestione della propria situazione, ma anche dare una mano nei rapporti con gli istituti di credito. Qualunque attività oggi, anche la più piccola, deve prestare la massima attenzione per questi temi. Il Confidi di Confcommercio Lecco può dare consigli e accompagnare l’associato, aiutandolo a fronteggiare diverse esigenze: da quelle legate alla liquidità a quelle connesse al rafforzamento della propria attività”. Il presidente Maddaluno conclude: “L’obiettivo dell’incontro è proprio quello di valutare le diverse forme di sostegno finanziario oggi possibili, a partire dal Bando ConfidiAmo, una opportunità incredibile messa in campo da Regione Lombardia che permette un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore garantito. Come Giovani siamo convinti che sia fondamentale guardare avanti e affrontare le prossime sfide imprenditoriali partendo da un rafforzamento delle fondamenta economico-finanziarie”.

Durante la serata interverranno il presidente del Gruppo Giovani, Mattia Maddaluno, il presidente del Fondo di Garanzia Lecco, Angelo Belgeri, e il direttore del Fondo di Garanzia Lecco, Maurizio Macaione. L’incontro terminerà alle ore 19 circa. Le iscrizioni vanno effettuate entro l’1 aprile inviando una email a marketing@ascom.lecco.it.

RI-COMINCIARE: LE LOCANDINA DELL’INCONTRO