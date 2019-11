“Ambienti di Vita Smart e Green” un nuovo corso con Fondazione Green

Il corso propone la formazione di una nuova generazione di tecnici

Progetto di Fondazione Green al CNR di Lecco

LECCO – La Fondazione ITS Green “Energia Ambiente ed Edilizia sostenibile” ha attivato per il biennio 2019-2021 un corso di Istruzione Tecnica Superiore in “Ambienti di Vita Smart e Green”, presso il Polo CNR del capoluogo lecchese.

Il corso ITS in “Ambienti di vita Smart e Green” si propone di formare una nuova generazione di tecnici, configuratori e installatori, con competenze relative a: soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi, per ridisegnare gli ambienti di vita, siano essi case, uffici, fabbriche, scuole, luoghi di ricovero o di svago, ecc. in modo da promuovere e favorire il benessere, la salubrità, la salute, l’inclusione, la sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza. Il corso permette di accedere direttamente all’esame di stato per la libera professione di geometri e periti.

L’ITS “Ambienti di vita Smart e Green” intende ripetere il successo del corso “Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile”, che si concluse con successo nel 2016 e che registrò un tasso di occupazione del 90% per tutti i partecipanti.

I partner

Il corso ai nastri di partenza annovera anche l’impegno di STIIMA-CNR (Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali per il Manifatturiero Avanzato – Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la sede lecchese in via Previati, accanto al Polo del Politecnico di Milano), INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) e UNIVERLECCO nell’organizzazione dei contenuti del corso. Non a caso, la scelta della sede lecchese è di fatto legata alle specifiche linee di ricerca e agli ambiti applicativi di eccellenza che l’istituto STIIMA-CNR sta portando avanti nel territorio: Ambient Intelligence, Ambient Assisted Living e Context Awareness, in stretta collaborazione con il Cluster Tecnologie e Ambienti di Vita coordinato da Univerlecco.

Il corso

Infatti, l’attenzione al miglioramento della qualità della vita e al benessere dei cittadini oltre che alla sostenibilità ambientale, impongono un ridisegno ed una trasformazione radicale degli ambienti di vita – lo spazio urbano, lo spazio domestico, gli ambienti di lavoro, la mobilità, l’accessibilità dei servizi, il welfare – secondo un approccio centrato sull’utente. L’attività di STIIMA-CNR e del Cluster TAV ha come obiettivo strategico lo sviluppo di tecnologie abilitanti, dispositivi, prodotti e servizi innovativi, con conseguenti occasione di crescita sia economica che sociale che avranno bisogno di nuovi attori con nuovi ruoli e nuove competenze rispetto al passato.

I tecnici in uscita dal corso ITS “Ambienti di vita Smart e Green” saranno quindi in grado di maturare competenze per la riqualificazione e il re-design degli ambienti di vita (domestici, lavorativi, ricreativi, di ricovero, ecc.) agendo su due fronti:

riqualificazione degli immobili esistenti secondo principi di efficienza energetica, sostenibilità, economia circolare come esigenza espressa dal mercato;

configurazione e installazione di soluzioni tecnologiche, impianti e prodotti altamente innovativi, che in ottica Ambient Intelligence (AmI), e Ambient Assisted Living (AAL), favoriscono il benessere, la salubrità, la salute, l’inclusione, la sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza ponendo l’utente e i suoi bisogni al centro (human-centered design).

Il percorso ha durata biennale con avvio previsto entro il mese di novembre 2019 per un totale di 2000 ore suddivise in 1100 ore di aula e 900 ore di stage; al termine del percorso si consegue il diploma di Tecnico Superiore, che ha valore legale a livello europeo. Il corso ITS è rivolto a studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, ad indirizzo tecnico, scientifico e umanistico. Le diverse competenze in ingresso verranno applicate, valorizzate e sviluppate soprattutto nell’ambito dei Green and Smart Living Lab dove la creazione di team multidisciplinari favoriranno la valorizzazione dei diversi profili in ottica di progettazione partecipata e collaborativa.

Iscrizioni

L’iscrizione al corso può essere effettuata online, sul sito www.fondazionegreen.it oppure contattando

– Fondazione Green: e-mail: segreteria@fondazionegreen.it; tel. 039 6260704;

– Rossella Scaioli (STIIMA CNR) coordinatore ITS: e-mail: rossella.scaioli@stiima.cnr.it; cell. 338 8914854; tel. 0341 2350207