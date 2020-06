Amministratori di condominio: corso di formazione di Anaci Lecco

Un corso di aggiornamento on line organizzato da Anaci Lecco e Collegio Geometri

In totale 16 ore di lezione. Aperte le iscrizioni

LECCO – In programma il corso di aggiornamento organizzato da ANACI sezione provinciale di Lecco in collaborazione con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco ai sensi del D.M. 140/2014 e del Formulario messo a disposizione da ANACI a livello nazionale, nel rispetto delle recenti disposizioni regionali e governative.

Il corso di aggiornamento è composto da moduli da 2 ore per un totale di 16 ore di lezioni on line, con frequenza obbligatoria, certificata dalla piattaforma Webex di Cisco.

Al termine del corso è previsto un esame finale in sede a Lecco in data da definirsi, il superamento del quale sarà comunicato al Ministero come previsto dal D.M. 140/2014.

PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

inviare una mail a formazione@anacilecco.it

o chiamare il 342 5756689