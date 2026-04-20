ANACI Lecco rinnova le cariche: Bandini confermato presidente fino al 2030

Riconfermata all’unanimità la squadra dirigente per il quadriennio 2026-2030 e approvato il bilancio 2025

Marco Bandini: “L’obiettivo è fare sistema tra Amministratori”

LECCO – Continuità alla guida e conti in ordine per ANACI Lecco, che rinnova le proprie cariche dirigenziali per il quadriennio 2026-2030. L’assemblea provinciale ha infatti riconfermato all’unanimità l’intera squadra uscente, in un clima definito di collaborazione e compattezza.

Nel corso dei lavori è stato approvato anche il bilancio consuntivo 2025, che presenta un saldo nettamente positivo, insieme al preventivo per il 2026. Un risultato che conferma una gestione attenta e strutturata e che ha già prodotto effetti concreti per gli iscritti.

Grazie alla solidità finanziaria, ANACI Lecco ha infatti potuto ridurre la quota di iscrizione per il 2025, con l’obiettivo di replicare la misura anche nel 2026. Un traguardo reso possibile anche dal contributo dei Partner Tecnici che affiancano l’Associazione, supportando le attività formative e garantendo un vantaggio diretto per i professionisti.

Alla presidenza è stato riconfermato per altri quattro anni Marco Bandini, rieletto all’unanimità. “Ringrazio per la rinnovata fiducia accordatami dagli associati! Per me l’Associazione è come una grande famiglia e per i prossimi anni l’obiettivo principale sarà quello di fare sistema tra noi Amministratori e far capire cosa vuol dire far parte di un sistema associativo che tutela e supporta i propri iscritti nelle attività professionali di tutti i giorni”.

Completano il direttivo, tutti confermati con voto unanime e certificati UNI 10801:2024, Carlo Colombo vicepresidente, Marco Pazzini tesoriere e delegato al congresso, Marco Torri segretario provinciale e delegato al congresso, Giancarlo Astorri, Luigi Francesco Danza (anche consigliere regionale), Fily Rotondi e Samuele Viganò consiglieri provinciali, Davide Ollasci consigliere regionale e Stefano Selva coordinatore del Gruppo Giovani.

Con una struttura confermata e conti solidi, ANACI Lecco si prepara ad affrontare il nuovo mandato puntando a rafforzare il ruolo dell’amministratore come riferimento del sistema condominiale sul territorio.