ANCE Lecco Sondrio, convegno sulle sfide dell’edilizia tra crisi globali e nuove opportunità

Appuntamento venerdì 19 giugno alle 18 nella sede di via Grandi con gli interventi di Luca Fabi, Gabriele Pinosa e Samuele Camellini

“Non guardare il dito, guarda la luna” è il titolo scelto per invitare imprese e operatori a leggere oltre le difficoltà del presente e cogliere le opportunità future

LECCO – Le tensioni internazionali, il rincaro di energia e materie prime, la carenza di manodopera e le nuove opportunità legate al mercato immobiliare saranno al centro del convegno annuale promosso da ANCE Lecco Sondrio in collaborazione con Banca Generali. Un appuntamento che quest’anno si presenta con un titolo volutamente provocatorio: “Non guardare il dito, guarda la luna!”, scelto per invitare imprese e operatori del settore a non fermarsi alle difficoltà del momento ma a cogliere le prospettive che si nascondono dietro i cambiamenti in atto.

L’incontro è in programma venerdì 19 giugno alle ore 18 nella sede di ANCE Lecco Sondrio di via Achille Grandi 9 a Lecco e vedrà la partecipazione del presidente dell’associazione Luca Fabi, di Gabriele Pinosa, fondatore e CEO di Go-spa Consulting, di Samuele Camellini, Strategic Real Estate Advisory Manager di Banca Generali, e di Mattia Elia, presidente dei Giovani Imprenditori Edili di ANCE Lecco Sondrio. Al termine sono previste anche le premiazioni.

A spiegare il significato del titolo è lo stesso Fabi: “Abbiamo scelto questo titolo per fotografare la tentazione, assolutamente naturale, che spesso ci prende quando osserviamo un evento esterno: fermarci all’apparenza e alle emozioni dell’immediatezza. Così facendo rischiamo di non cogliere il significato più profondo degli eventi e di perdere di vista gli obiettivi che ci siamo dati”. Una riflessione che, secondo il presidente di ANCE Lecco Sondrio, assume un valore ancora maggiore in una fase storica caratterizzata da una crescente complessità geopolitica e da scenari internazionali sempre più difficili da interpretare.

Proprio per offrire una lettura del contesto globale, il convegno ospiterà ancora una volta Gabriele Pinosa, già relatore nelle ultime due edizioni dell’appuntamento estivo dell’associazione. Al suo fianco interverrà Samuele Camellini, chiamato a fornire un’analisi delle dinamiche del mercato immobiliare.

Secondo Fabi, l’attuale quadro internazionale produce effetti diretti anche sul comparto delle costruzioni. “Gli aumenti dei costi delle utilities e delle materie prime mettono a grave rischio moltissimi cantieri, compromettendo la redditività del lavoro delle imprese. L’Europa appare prigioniera di una burocrazia interessata soprattutto a sopravvivere a sé stessa, mentre il nostro Paese, privo di risorse naturali, sta pagando un prezzo elevato che rischia di vanificare i benefici prodotti dal PNRR sull’andamento dell’edilizia”.

Tra i temi che saranno affrontati figura anche il ritorno della casa al centro del dibattito politico nazionale ed europeo. “In Italia il Governo ha presentato un Piano Casa che punta a immettere sul mercato, nell’arco di dieci anni, 10 miliardi di euro di risorse pubbliche per la realizzazione di 100 mila alloggi – osserva Fabi – Resta però da capire quanto tempo sarà necessario perché questo progetto diventi realtà e se il settore sarà in grado di cogliere questa opportunità alla luce della crescente carenza di manodopera”.

Una questione sulla quale ANCE Lecco Sondrio dichiara di essere già impegnata attraverso iniziative rivolte all’orientamento dei giovani, al rafforzamento della collaborazione con scuole e centri di formazione, all’avvio di un corso ITS e a un progetto sviluppato dal Gruppo Giovani insieme al Comune di Lecco. L’iniziativa punta a formare adulti inoccupati provenienti dai centri di prima accoglienza del territorio per favorirne l’inserimento nelle imprese del comparto.

“È una sfida nella quale crediamo – sottolinea Mattia Elia – e che va considerata un vero investimento sul futuro del nostro settore”.