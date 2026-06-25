Ande porta il sistema RECCO anche nell’abbigliamento estivo: più sicurezza per chi vive la montagna

Nicola Faccinetto: «La montagna è sempre più frequentata, vogliamo offrire un ulteriore strumento di sicurezza ai nostri clienti»

La sicurezza in montagna non è più soltanto una questione invernale. È da questa consapevolezza che nasce la scelta di Ande, storica azienda lecchese specializzata nell’abbigliamento e nelle attrezzature per la montagna dal 1972, di integrare il sistema RECCO anche in alcuni capi della nuova collezione estiva dedicata al trekking ma anche all’alpinismo. Un’innovazione che rappresenta una novità nel panorama outdoor e che punta a rendere più sicura l’esperienza di un numero crescente di escursionisti e frequentatori della montagna.

A presentare la nuova linea è stato Nicola Faccinetto, responsabile marketing di Ande, che ha mostrato tre capi simbolo della collezione Alpine High Tech: un pantalone tecnico da alpinismo estivo, un pile ad alte prestazioni e un guscio impermeabile da 15.000 colonne d’acqua. Tutti accomunati dalla presenza del dispositivo RECCO integrato nel tessuto.

«Il sistema RECCO nasce dal mondo invernale e dalla ricerca dei travolti in valanga, ma oggi sta trovando applicazione sempre più ampia anche durante la stagione estiva», spiega Faccinetto. «La montagna è diventata più accessibile e questo è un fatto positivo. Parallelamente, però, cresce il numero di persone che la frequentano e, di conseguenza, aumentano anche le situazioni di emergenza e gli interventi di soccorso. Abbiamo ritenuto che offrire un ulteriore strumento di sicurezza potesse rappresentare un valore concreto per i nostri clienti».

La scelta di Ande nasce anche dall’osservazione di episodi che hanno profondamente segnato il mondo della montagna negli ultimi anni. «In molte situazioni il problema non è soltanto il soccorso, ma anche la rapidità con cui una persona può essere localizzata. Ridurre i tempi di ricerca significa agevolare il lavoro dei soccorritori e, nei casi più gravi, consentire alle famiglie di avere risposte in tempi più rapidi», sottolinea Faccinetto.

Per la nuova linea Alpine High Tech, Ande ha integrato un riflettore RECCO all’interno di ciascun capo tecnico. Nel pile e le guscio il dispositivo è posizionato nel cappuccio e nel pantalone nella parte inferiore della gamba. Una scelta studiata per aumentare le possibilità di individuazione da parte delle squadre di soccorso e rendere il sistema efficace anche in differenti scenari di ricerca.

Cos’è il sistema RECCO

RECCO è una tecnologia di ricerca e soccorso sviluppata in Svezia e oggi utilizzata da centinaia di organizzazioni di soccorso alpino e stazioni sciistiche in tutto il mondo. Il sistema si basa su un piccolo riflettore passivo integrato nell’abbigliamento o nell’attrezzatura outdoor e su appositi rilevatori utilizzati dai soccorritori professionisti.

L’idea nacque nei primi anni Settanta dopo una valanga avvenuta ad Åre, in Svezia, alla quale partecipò anche Magnus Granhed, futuro fondatore di RECCO. Colpito dalle difficoltà e dai lunghi tempi necessari per localizzare le persone coinvolte, Granhed iniziò a lavorare a una soluzione tecnologica che potesse rendere le ricerche più rapide ed efficaci. Dopo anni di sviluppo condotti insieme ai ricercatori del Royal Institute of Technology di Stoccolma, il sistema RECCO venne lanciato sul mercato nel 1983.

Il riflettore RECCO non necessita di batterie, manutenzione o attivazione da parte dell’utilizzatore. Una volta integrato nel capo d’abbigliamento è sempre operativo e può essere rilevato dagli strumenti utilizzati dalle squadre di soccorso abilitate.

Un’innovazione pensata per il grande pubblico

Per Ande l’introduzione di RECCO nella collezione estiva rappresenta un passo coerente con il proprio posizionamento. «Da sempre vogliamo proporre prodotti tecnici ma accessibili, pensati non solo per gli alpinisti esperti ma anche per chi si avvicina alla montagna», spiega Faccinetto. «Abbiamo voluto creare una linea di livello elevato senza rinunciare alla nostra filosofia di inclusività e convenienza».

Secondo il responsabile marketing, il valore aggiunto del sistema è immediatamente percepibile dagli utenti: «Parliamo di un dispositivo che non richiede alcuna competenza tecnica, non necessita di batterie e non comporta costi di manutenzione. Basta indossare il capo. È un piccolo elemento che può fare la differenza in situazioni critiche».

La risposta del mercato, sottolinea l’azienda, è stata positiva fin dalle prime presentazioni commerciali. Un interesse che conferma come il tema della sicurezza stia assumendo un ruolo sempre più centrale anche nell’outdoor estivo.

«RECCO non è una novità in senso assoluto», conclude Faccinetto. «È una tecnologia consolidata da decenni. La vera innovazione consiste nell’averla portata in un ambito diverso, quello dell’escursionismo e del trekking estivo, dove fino a oggi era poco presente. Crediamo che questa intuizione possa rappresentare un valore importante per tutti coloro che frequentano la montagna».

L’iniziativa si inserisce nella strategia di Ande di sviluppare prodotti sempre più tecnici e performanti, mantenendo però una forte attenzione all’accessibilità. Una filosofia che trova espressione nella linea Alpine High Tech, pensata per offrire caratteristiche tecniche evolute, comfort e sicurezza a un pubblico ampio, dagli escursionisti occasionali agli appassionati più esperti.