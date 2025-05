Andrea Sangiani è il nuovo presidente della categoria turismo, sport e cultura

Eletti anche il Vicepresidente Franco Vismara e il Rappresentante Piccola Industria Alberto Fumagalli

LECCO – L’Assemblea della Categoria Merceologica Turismo, Sport e Cultura di Confindustria Lecco e Sondrio – che si è tenuta il 19 maggio – ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2025-2027, eleggendo il nuovo Presidente Andrea Sangiani (Atlantic Blue Ocean 2001).

Nel corso della riunione sono stati inoltre eletti il Vicepresidente Franco Vismara (Funivia al Bernina) e il Rappresentante Piccola Industria Alberto Fumagalli (Nameless), che con il Presidente Andrea Sangiani compongono il Consiglio Direttivo.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia e, in particolare, Franco Vismara al quale siamo riconoscenti per quanto ha fatto durante il suo mandato. Continueremo ad impegnarci cercando coinvolgere nelle nostre attività un numero sempre più ampio di associati. La sfida più importante che abbiamo davanti è quella con l’evento olimpico e, guardando a questo appuntamento, il nostro obiettivo è quello di ampliare in modo propositivo le collaborazioni con i molti soggetti che operano sul territorio, affinché il lascito di questa eccezionale occasione sia significativo come ci attendiamo” evidenzia il Presidente della Categoria Andrea Sangiani.